https://uz.sputniknews.ru/20230414/lavrov-naglost-zapada-v-davlenii-na-partnerov-rossii-ne-znaet-predela--33937789.html
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела
Сергей Лавров прокомментировал политику западных стран.
2023-04-14T15:12+0500
2023-04-14T15:12+0500
2023-04-14T15:22+0500
самарканд — 2023
самарканд
узбекистан
сергей лавров
смид снг
запад
россия
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Наглость Запада в давлении на другие страны за сотрудничество с Россией переходит все пределы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.Ранее глава МИД России принял участие в Заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Самарканде. В нем приняли участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генсек Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также:
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лавров пресс конференция лавров заявил наглость запада в давлении на партнеров россии не знает предела итоги смид снг в самарканде самарканд узбекистан
лавров пресс конференция лавров заявил наглость запада в давлении на партнеров россии не знает предела итоги смид снг в самарканде самарканд узбекистан
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела
15:12 14.04.2023 (обновлено: 15:22 14.04.2023)
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, когда западные страны оказывают давление на другие страны из-за связей с Москвой.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Наглость Запада в давлении на другие страны за сотрудничество с Россией переходит все пределы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают еще и американцы, которые отвечают за проблематику санкций — эта наглость, конечно, переходит все пределы, и она воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такому роду давления, угроз", — считает дипломат.
Ранее глава МИД России принял
участие в Заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Самарканде. В нем приняли участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генсек Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.