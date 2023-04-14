https://uz.sputniknews.ru/20230414/lavrov-naglost-zapada-v-davlenii-na-partnerov-rossii-ne-znaet-predela--33937789.html

Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела

Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела

Сергей Лавров прокомментировал политику западных стран.

2023-04-14T15:12+0500

2023-04-14T15:12+0500

2023-04-14T15:22+0500

самарканд — 2023

самарканд

узбекистан

сергей лавров

смид снг

запад

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33936586_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_178713ae49268206dc135ff5c68d62d5.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Наглость Запада в давлении на другие страны за сотрудничество с Россией переходит все пределы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.Ранее глава МИД России принял участие в Заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) в Самарканде. В нем приняли участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генсек Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также:

самарканд

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лавров пресс конференция лавров заявил наглость запада в давлении на партнеров россии не знает предела итоги смид снг в самарканде самарканд узбекистан