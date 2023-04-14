https://uz.sputniknews.ru/20230414/sleduyuschee-zasedanie-smid-sng-proydet-v-bishkeke-33930138.html
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Бишкеке
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Бишкеке
Об этом стало известно на заседании Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде.
2023-04-14T14:05+0500
2023-04-14T14:05+0500
2023-04-14T15:03+0500
самарканд — 2023
смид снг
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) пройдет в Бишкеке 12 октября.Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании СМИД в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ
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самарканд узбекистан смид снг следующее заседание генеральный секретарь исполнительный комитет снг сергей лебедев
самарканд узбекистан смид снг следующее заседание генеральный секретарь исполнительный комитет снг сергей лебедев
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Бишкеке
14:05 14.04.2023 (обновлено: 15:03 14.04.2023)
Об этом стало известно на заседании Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) пройдет в Бишкеке 12 октября.
Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании СМИД в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.
"В узком формате было принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке 12 октября 2023 года", — сказал Лебедев.
Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.