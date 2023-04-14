https://uz.sputniknews.ru/20230414/sleduyuschee-zasedanie-smid-sng-proydet-v-bishkeke-33930138.html

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Бишкеке

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Бишкеке

Об этом стало известно на заседании Совета министров иностранных дел Содружества в Самарканде.

2023-04-14T14:05+0500

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самарканд — 2023

смид снг

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самарканд

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Следующее заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) пройдет в Бишкеке 12 октября.Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании СМИД в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik.Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ

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