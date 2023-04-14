https://uz.sputniknews.ru/20230414/baxtiyor-saidov-vstrecha-otkryvaet-programmu-vajnyx-meropriyatiy-v-ramkax-sng-33924201.html
Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ
Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ
Глава МИД Узбекистана выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) в Самарканде. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-14T11:48+0500
2023-04-14T11:48+0500
2023-04-14T12:00+0500
самарканд — 2023
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполкома СНГ.Глава МИД Узбекистана, обращаясь к участникам встречи от имени президента республики передал слова приветствия и пожелания плодотворной работы.В своем вступительном слове Бахтиёр Саидов рассказал о больших задачах, стоящих перед участниками нынешней встречи. Он также отметил, что важно объединить усилия для достижения намеченных целей.Напомним, в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. На повестке дня саммита – около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной-председателем СНГ является Кыргызстан.
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узбекистан, смид снг, самарканд, бахтиер саидов, заседание
узбекистан, смид снг, самарканд, бахтиер саидов, заседание
Бахтиёр Саидов: Встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ
11:48 14.04.2023 (обновлено: 12:00 14.04.2023)
Глава МИД Узбекистана выступил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) в Самарканде.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполкома СНГ.
Глава МИД Узбекистана, обращаясь к участникам встречи от имени президента республики передал слова приветствия и пожелания плодотворной работы.
В своем вступительном слове Бахтиёр Саидов рассказал о больших задачах, стоящих перед участниками нынешней встречи. Он также отметил, что важно объединить усилия для достижения намеченных целей.
"Наша встреча открывает программу важных мероприятий в рамках СНГ, запланированных к проведению в 2023 году, которые обещают быть весьма насыщенными. Перед нами стоят большие задачи, ещё больше сплотившись в объединении наших усилий мы сможем достичь намеченных целей", — отметил дипломат.
Напомним, в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ.
На повестке дня саммита – около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В 2023 году страной-председателем СНГ является Кыргызстан.