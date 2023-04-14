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СМИД СНГ: итоги заседания

СМИД СНГ: итоги заседания

В Самарканде проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Итоги мероприятия — в нашем материале. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Участники СМИД СНГ приняли решение подписать все 11 документов по повестке дня без обсуждения, передает корреспондент Sputnik.Также в ходе заседания стороны одобрили ряд решений сфере культурно-гуманитарного сотрудничества СНГ. Отдельное внимание уделили тематическому названию городов Содружества.Так, спортивной столицей СНГ в 2023 году стал Минск. В следующем году этот статус передадут армянскому городу Гюмри.На встрече присутствовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполкома СНГ.Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 14 апреля в Самарканде. В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генсек Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также:

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