https://uz.sputniknews.ru/20230414/startovalo-zasedanie-smid-v-polnom-formate--33923678.html
Стартовало заседание СМИД в полном составе
Стартовало заседание СМИД в полном составе
Во встрече участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан и Туркменистан. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-14T13:45+0500
2023-04-14T13:45+0500
2023-04-14T14:42+0500
самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
смид снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33929205_0:85:1616:994_1920x0_80_0_0_4ede6c551d9bf721435124391fbe19af.jpg
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном формате, передает корреспондент Sputnik.В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также:
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33929205_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_9d9c1742f151d32b0d82512fa9021a86.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
смид итоги заседания в узком формате заседание совета министров иностранных дел снг в самарканде мероприятия в самарканде самарканд узбекистан лавров саидов
смид итоги заседания в узком формате заседание совета министров иностранных дел снг в самарканде мероприятия в самарканде самарканд узбекистан лавров саидов
Стартовало заседание СМИД в полном составе
13:45 14.04.2023 (обновлено: 14:42 14.04.2023)
Во встрече участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан и Туркменистан.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном формате, передает корреспондент Sputnik.
В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.