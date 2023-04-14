https://uz.sputniknews.ru/20230414/startovalo-zasedanie-smid-v-polnom-formate--33923678.html

Стартовало заседание СМИД в полном составе

Стартовало заседание СМИД в полном составе

Во встрече участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан и Туркменистан. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-14T13:45+0500

2023-04-14T13:45+0500

2023-04-14T14:42+0500

самарканд — 2023

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смид снг

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. В Самарканде началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном формате, передает корреспондент Sputnik.В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также:

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