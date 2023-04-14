https://uz.sputniknews.ru/20230414/uzbekistan-tashkent-proekt-proon-start-ohrana-okruzhayuschey-sredy-bioraznoobrazie-33916723.html

Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие

Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие

В рамках нового проекта республика пересмотрит Национальную стратегию и План действий, а также политику, мониторинг и финансирование в сфере охраны природы.

2023-04-14T10:21+0500

2023-04-14T10:21+0500

2023-04-14T10:21+0500

узбекистан

ташкент

проект

экология

растения

животные

охрана окружающей среды

общество

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект "Глобальная рамочная программа — поддержка ранних действий", сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов.Ведомство реализует его совместно с ПРООН и Глобальным экологическим фондом.Цель проекта:В 2022 году 190 стран, включая Узбекистан, достигли соглашения по Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе по биоразнообразию. Она создала хорошую основу для глобальных действий в области биоразнообразия, дополнив Парижское соглашение по климату.Главная задача — достичь климатической нейтральности (образа жизни людей и политики государств, ориентированных на то, чтобы “не навредить климату”) к 2050 году.Каждое государство устанавливает свои национальные цели для реализации данной программы. Узбекистан в рамках нового проекта пересмотрит Национальную стратегию и План действий, а также политику, мониторинг и финансирование в сфере охраны природы, усовершенствует соответствующую нормативно-правовую базу.Биоразнообразие республики включает в себя более 27 тысяч видов: 14 900 видов беспозвоночных, 715 видов позвоночных, 107 видов млекопитающих, 467 видов птиц, 61 вид рептилий, 3 вида земноводных, 77 видов рыб, 11 тысяч видов растений, грибов, водорослей, 4 300 видов дикорастущих высших растений, из них 8% — эндемичные виды.В Красную книгу Узбекистана включили (2019) 206 видов животных и 314 видов растений.Читайте также: В Узбекистане планируют запустить производство биоразлагаемых пакетов

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