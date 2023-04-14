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Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие
Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие
В рамках нового проекта республика пересмотрит Национальную стратегию и План действий, а также политику, мониторинг и финансирование в сфере охраны природы.
2023-04-14T10:21+0500
2023-04-14T10:21+0500
узбекистан
ташкент
проект
экология
растения
животные
охрана окружающей среды
общество
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект "Глобальная рамочная программа — поддержка ранних действий", сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов.Ведомство реализует его совместно с ПРООН и Глобальным экологическим фондом.Цель проекта:В 2022 году 190 стран, включая Узбекистан, достигли соглашения по Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе по биоразнообразию. Она создала хорошую основу для глобальных действий в области биоразнообразия, дополнив Парижское соглашение по климату.Главная задача — достичь климатической нейтральности (образа жизни людей и политики государств, ориентированных на то, чтобы “не навредить климату”) к 2050 году.Каждое государство устанавливает свои национальные цели для реализации данной программы. Узбекистан в рамках нового проекта пересмотрит Национальную стратегию и План действий, а также политику, мониторинг и финансирование в сфере охраны природы, усовершенствует соответствующую нормативно-правовую базу.Биоразнообразие республики включает в себя более 27 тысяч видов: 14 900 видов беспозвоночных, 715 видов позвоночных, 107 видов млекопитающих, 467 видов птиц, 61 вид рептилий, 3 вида земноводных, 77 видов рыб, 11 тысяч видов растений, грибов, водорослей, 4 300 видов дикорастущих высших растений, из них 8% — эндемичные виды.В Красную книгу Узбекистана включили (2019) 206 видов животных и 314 видов растений.Читайте также: В Узбекистане планируют запустить производство биоразлагаемых пакетов
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узбекистан ташкент проект животные растения охрана окружающей среды экология общество
узбекистан ташкент проект животные растения охрана окружающей среды экология общество

Как Узбекистан будет сохранять биоразнообразие

10:21 14.04.2023
© Министерство природных ресурсов УзбекистанаУзбекистан поддерживает глобальную программу ООН по сохранения биоразнообразия
Узбекистан поддерживает глобальную программу ООН по сохранения биоразнообразия - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Министерство природных ресурсов Узбекистана
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В рамках нового проекта республика пересмотрит Национальную стратегию и План действий, а также политику, мониторинг и финансирование в сфере охраны природы.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект "Глобальная рамочная программа — поддержка ранних действий", сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов.
Ведомство реализует его совместно с ПРООН и Глобальным экологическим фондом.
Цель проекта:
сохранить животных и растения, находящиеся под угрозой исчезновения;
усилить контроль за незаконным использованием объектов растительного и животного мира;
развить систему охраняемых природных территорий и экотуризм;
повысить экологическую культуру населения.
В 2022 году 190 стран, включая Узбекистан, достигли соглашения по Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе по биоразнообразию. Она создала хорошую основу для глобальных действий в области биоразнообразия, дополнив Парижское соглашение по климату.
Главная задача — достичь климатической нейтральности (образа жизни людей и политики государств, ориентированных на то, чтобы “не навредить климату”) к 2050 году.
Каждое государство устанавливает свои национальные цели для реализации данной программы. Узбекистан в рамках нового проекта пересмотрит Национальную стратегию и План действий, а также политику, мониторинг и финансирование в сфере охраны природы, усовершенствует соответствующую нормативно-правовую базу.
Биоразнообразие республики включает в себя более 27 тысяч видов: 14 900 видов беспозвоночных, 715 видов позвоночных, 107 видов млекопитающих, 467 видов птиц, 61 вид рептилий, 3 вида земноводных, 77 видов рыб, 11 тысяч видов растений, грибов, водорослей, 4 300 видов дикорастущих высших растений, из них 8% — эндемичные виды.
В Красную книгу Узбекистана включили (2019) 206 видов животных и 314 видов растений.
© Межгосударственная комиссия по устойчивому развитиюКрасная книга Узбекистана
Красная книга Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
Красная книга Узбекистана
© Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию
Читайте также: В Узбекистане планируют запустить производство биоразлагаемых пакетов
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