МИД РФ: Военно-биологическая активность США на территории СНГ несет угрозу безопасности

"Особое значение имеет наша совместная работа [со странами СНГ] по нейтрализации угроз безопасности наших стран. Это и угрозы терроризма, и угрозы, создаваемые в результате военно-биологической деятельности на нашем пространстве, которую ведут Соединенные Штаты и их союзники, и которые создают очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности. И это прямая угроза здоровью населения, прямая угроза природе", — подчеркнул дипломат.