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Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/voenno-biologicheskaya-aktivnost-ssha-sng-ugroza-bezopasnost-sergey-lavrov-press-konferenciya-33937986.html
МИД РФ: Военно-биологическая активность США на территории СНГ несет угрозу безопасности
МИД РФ: Военно-биологическая активность США на территории СНГ несет угрозу безопасности
Сергей Лавров рассказал об угрозах здоровью населения и природе из-за военно-биологическая активность США на территории СНГ
2023-04-14T15:20+0500
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самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
сергей лавров
мид рф
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников на пространстве стран СНГ создает прямую угрозу биологической безопасности, а именно здоровью населения и природе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после СМИД.
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узбекистан самарканд сергей лавров мид рф пресс-конференция сша угрозы безопасность в мире
узбекистан самарканд сергей лавров мид рф пресс-конференция сша угрозы безопасность в мире

МИД РФ: Военно-биологическая активность США на территории СНГ несет угрозу безопасности

15:20 14.04.2023 (обновлено: 15:47 14.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловПресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД.
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Сергей Лавров рассказал об угрозах здоровью населения и природе.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников на пространстве стран СНГ создает прямую угрозу биологической безопасности, а именно здоровью населения и природе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после СМИД.

"Особое значение имеет наша совместная работа [со странами СНГ] по нейтрализации угроз безопасности наших стран. Это и угрозы терроризма, и угрозы, создаваемые в результате военно-биологической деятельности на нашем пространстве, которую ведут Соединенные Штаты и их союзники, и которые создают очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности. И это прямая угроза здоровью населения, прямая угроза природе", — подчеркнул дипломат.

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