МИД РФ: Военно-биологическая активность США на территории СНГ несет угрозу безопасности
15:20 14.04.2023 (обновлено: 15:47 14.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловПресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД.
© Sputnik/Зафар Халилов
Сергей Лавров рассказал об угрозах здоровью населения и природе.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников на пространстве стран СНГ создает прямую угрозу биологической безопасности, а именно здоровью населения и природе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после СМИД.
"Особое значение имеет наша совместная работа [со странами СНГ] по нейтрализации угроз безопасности наших стран. Это и угрозы терроризма, и угрозы, создаваемые в результате военно-биологической деятельности на нашем пространстве, которую ведут Соединенные Штаты и их союзники, и которые создают очень опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности. И это прямая угроза здоровью населения, прямая угроза природе", — подчеркнул дипломат.