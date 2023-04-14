https://uz.sputniknews.ru/20230414/delo-ne-v-ukraine-a-v-novom-mirovom-poryadke-lavrov-o-peregovorax-s-kievom-33938092.html

Дело не в Украине, а в новом мировом порядке: Лавров о переговорах с Киевом

Дело не в Украине, а в новом мировом порядке: Лавров о переговорах с Киевом

Министр иностранных дел России заявил, что Запад пользуется Украиной как расходным материалом. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-14T15:18+0500

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самарканд — 2023

смид снг

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Переговоры по ситуации на Украине блокирует не Россия, а Запад, который пользуется Украиной как расходным материалом, заявил в ходе брифинга в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров.Отвечая на вопрос, когда сложатся условия для переговоров Москвы с Киевом, глава российского МИД подчеркнул, что не Россия тормозит переговоры.Он также напомнил журналистам, что в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо в украинском правительстве вести переговоры с Москвой.По сути, дело не в Украине, а в установлении нового мирового порядка, подчеркнул он. Для Запада.Россия поднимала вопрос о переговорах ранее, но другая сторона не пошла на контакт.

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2023

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смид снг, сергей лавров