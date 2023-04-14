Дело не в Украине, а в новом мировом порядке: Лавров о переговорах с Киевом
15:18 14.04.2023 (обновлено: 15:19 14.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловПресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД.
© Sputnik/Зафар Халилов
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Министр иностранных дел России заявил, что Запад пользуется Украиной как расходным материалом.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Переговоры по ситуации на Украине блокирует не Россия, а Запад, который пользуется Украиной как расходным материалом, заявил в ходе брифинга в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, когда сложатся условия для переговоров Москвы с Киевом, глава российского МИД подчеркнул, что не Россия тормозит переговоры.
"Я уверен, вы слышали заявления, которые неоднократно повторяло руководство Америки, Франции, Великобритании, Германии. Они заявляли одно и то же: сейчас не время для переговоров по Украине, Россия должна понести стратегическое поражение на поле боя и только после этого появятся условия для переговоров", - напомнил он.
Он также напомнил журналистам, что в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо в украинском правительстве вести переговоры с Москвой.
"И то, что спрашивают у нас, когда Россия готова к переговорам, это просто не делает чести тем, кто задает эти вопросы, особенно в СМИ", - подчеркнул он.
По сути, дело не в Украине, а в установлении нового мирового порядка, подчеркнул он. Для Запада.
"Крайне очевидно, что думает Запад по текущей ситуации. Украиной пользуются, как расходным материалом. И Запад не хочет, чтобы произошло хоть что-нибудь, что поставило бы под сомнение его доминирование на мировой арене", - отметил Сергей Лавров.
Россия поднимала вопрос о переговорах ранее, но другая сторона не пошла на контакт.
"Речь о таких переговорах поднималась, но американцы сказали, что еще не время, продолжайте воевать. Речь идет не о российско-украинском конфликте, а о западной геополитчиеской борьбе за доминирование и стремлении не допустить полицентрического многополярного мира", - отметил он.