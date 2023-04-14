Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2023
Самарканд — 2023
13 апреля 2023 года в Самарканде состоится заседание министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 14 апреля 2023 года. В этот же день состоится шестая встреча министров иностранных дел государств ЦА и России.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/delo-ne-v-ukraine-a-v-novom-mirovom-poryadke-lavrov-o-peregovorax-s-kievom-33938092.html
Дело не в Украине, а в новом мировом порядке: Лавров о переговорах с Киевом
Дело не в Украине, а в новом мировом порядке: Лавров о переговорах с Киевом
Министр иностранных дел России заявил, что Запад пользуется Украиной как расходным материалом. 14.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-14T15:18+0500
2023-04-14T15:19+0500
самарканд — 2023
смид снг
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33936586_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_178713ae49268206dc135ff5c68d62d5.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Переговоры по ситуации на Украине блокирует не Россия, а Запад, который пользуется Украиной как расходным материалом, заявил в ходе брифинга в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров.Отвечая на вопрос, когда сложатся условия для переговоров Москвы с Киевом, глава российского МИД подчеркнул, что не Россия тормозит переговоры.Он также напомнил журналистам, что в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо в украинском правительстве вести переговоры с Москвой.По сути, дело не в Украине, а в установлении нового мирового порядка, подчеркнул он. Для Запада.Россия поднимала вопрос о переговорах ранее, но другая сторона не пошла на контакт.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33936586_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_34cec6acea5f828ab71b11ef5ff6100d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
смид снг, сергей лавров
смид снг, сергей лавров

Дело не в Украине, а в новом мировом порядке: Лавров о переговорах с Киевом

15:18 14.04.2023 (обновлено: 15:19 14.04.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловПресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД.
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам СМИД. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Дополняется
Министр иностранных дел России заявил, что Запад пользуется Украиной как расходным материалом.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Переговоры по ситуации на Украине блокирует не Россия, а Запад, который пользуется Украиной как расходным материалом, заявил в ходе брифинга в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, когда сложатся условия для переговоров Москвы с Киевом, глава российского МИД подчеркнул, что не Россия тормозит переговоры.
"Я уверен, вы слышали заявления, которые неоднократно повторяло руководство Америки, Франции, Великобритании, Германии. Они заявляли одно и то же: сейчас не время для переговоров по Украине, Россия должна понести стратегическое поражение на поле боя и только после этого появятся условия для переговоров", - напомнил он.
Он также напомнил журналистам, что в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо в украинском правительстве вести переговоры с Москвой.
"И то, что спрашивают у нас, когда Россия готова к переговорам, это просто не делает чести тем, кто задает эти вопросы, особенно в СМИ", - подчеркнул он.
По сути, дело не в Украине, а в установлении нового мирового порядка, подчеркнул он. Для Запада.
"Крайне очевидно, что думает Запад по текущей ситуации. Украиной пользуются, как расходным материалом. И Запад не хочет, чтобы произошло хоть что-нибудь, что поставило бы под сомнение его доминирование на мировой арене", - отметил Сергей Лавров.
Россия поднимала вопрос о переговорах ранее, но другая сторона не пошла на контакт.
"Речь о таких переговорах поднималась, но американцы сказали, что еще не время, продолжайте воевать. Речь идет не о российско-украинском конфликте, а о западной геополитчиеской борьбе за доминирование и стремлении не допустить полицентрического многополярного мира", - отметил он.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0