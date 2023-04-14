https://uz.sputniknews.ru/20230414/voprosy-razvitiya-sng-obsudyat-segodnya-na-zasedanii-samarkande-33918448.html

Вопросы развития СНГ обсудят сегодня на заседании в Самарканде

Вопросы развития СНГ обсудят сегодня на заседании в Самарканде

В проекте повестки дня — 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества

2023-04-14T10:17+0500

2023-04-14T10:17+0500

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самарканд — 2023

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самарканд

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бахтиер саидов

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.Заседание СМИД СНГ пройдет под председательством Кыргызской Республики.В числе участников заседания — главы МИД Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров, Генсек СНГ Сергей Лебедев.В проекте повестки дня — 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.Предполагается, что участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.В контексте работы по укреплению внешнеполитической координации подведут итоги реализации в 2022 году Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств — участников СНГ и Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ.С учетом складывающейся геополитической обстановки особое внимание планируют уделить вопросам обеспечения безопасности и правопорядка как в странах Содружества, так и по периметру его границ.Как ожидается, по итогам встречи будут приняты решения в правоохранительной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.В частности, предполагается присвоить Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы статус базовой организации СНГ по подготовке и переподготовке журналистских кадров.Ряд одобренных участниками заседания документов будет впоследствии внесен на утверждение Совета глав правительств СНГ 8 июня или Совета глав государств СНГ 13 октября этого года.Читайте также:

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