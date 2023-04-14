https://uz.sputniknews.ru/20230414/voprosy-razvitiya-sng-obsudyat-segodnya-na-zasedanii-samarkande-33918448.html
Вопросы развития СНГ обсудят сегодня на заседании в Самарканде
Вопросы развития СНГ обсудят сегодня на заседании в Самарканде
В проекте повестки дня — 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества
2023-04-14T10:17+0500
2023-04-14T10:17+0500
2023-04-14T10:48+0500
самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
самарканд
смид снг
заседание
сергей лавров
бахтиер саидов
сергей лебедев
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.Заседание СМИД СНГ пройдет под председательством Кыргызской Республики.В числе участников заседания — главы МИД Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров, Генсек СНГ Сергей Лебедев.В проекте повестки дня — 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.Предполагается, что участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.В контексте работы по укреплению внешнеполитической координации подведут итоги реализации в 2022 году Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств — участников СНГ и Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ.С учетом складывающейся геополитической обстановки особое внимание планируют уделить вопросам обеспечения безопасности и правопорядка как в странах Содружества, так и по периметру его границ.Как ожидается, по итогам встречи будут приняты решения в правоохранительной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.В частности, предполагается присвоить Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы статус базовой организации СНГ по подготовке и переподготовке журналистских кадров.Ряд одобренных участниками заседания документов будет впоследствии внесен на утверждение Совета глав правительств СНГ 8 июня или Совета глав государств СНГ 13 октября этого года.Читайте также:
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узбекистан самарканд смид снг заседание министр иностранных дел бахтиёр саидов сергей лавров генсек снг сергей лебедев мид узбекистана мид россии
узбекистан самарканд смид снг заседание министр иностранных дел бахтиёр саидов сергей лавров генсек снг сергей лебедев мид узбекистана мид россии
Вопросы развития СНГ обсудят сегодня на заседании в Самарканде
10:17 14.04.2023 (обновлено: 10:48 14.04.2023)
В проекте повестки дня — 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) с участием делегаций Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.
Заседание СМИД СНГ пройдет под председательством Кыргызской Республики.
В числе участников заседания — главы МИД Узбекистана и России Бахтиёр Саидов и Сергей Лавров, Генсек СНГ Сергей Лебедев.
В проекте повестки дня — 11 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках Содружества.
Предполагается, что участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят перспективы развития многопланового взаимодействия в формате СНГ.
В контексте работы по укреплению внешнеполитической координации подведут итоги реализации в 2022 году Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств — участников СНГ и Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ.
С учетом складывающейся геополитической обстановки особое внимание планируют уделить вопросам обеспечения безопасности и правопорядка как в странах Содружества, так и по периметру его границ.
Как ожидается, по итогам встречи будут приняты решения в правоохранительной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
В частности, предполагается присвоить Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы статус базовой организации СНГ по подготовке и переподготовке журналистских кадров.
Ряд одобренных участниками заседания документов будет впоследствии внесен на утверждение Совета глав правительств СНГ 8 июня или Совета глав государств СНГ 13 октября этого года.