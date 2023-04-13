https://uz.sputniknews.ru/20230413/vstrecha-glav-mid-stran-sosedey-afganistana--itogi--33907083.html
Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана – итоги
Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана – итоги
Страны договорились вместе восстанавливать экономику Кабула.
2023-04-13T19:36+0500
2023-04-13T19:36+0500
2023-04-13T20:20+0500
самарканд — 2023
узбекистан
самарканд
политика
международная конференция по афганистану
итоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33895853_0:78:1590:972_1920x0_80_0_0_d68c821dcca4dfb7a3df2c119e3a1013.png
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Государства-соседи Афганистана подвели итоги сегодняшней встречи в Самарканде, передает корреспондент Sputnik. Стороны уделили особое внимание борьбе с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков в Афганистане.Также участники обсудили текущую ситуацию в стране и выполнение главных требований мирового сообщества нынешней афганской властью.Главы МИД согласились, что странам необходимо объединить действия по восстановлению экономики страны и помощи афганскому народу.Кроме того, министры отметили роль Кабула во взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.Напомним, в совещании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Это уже четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0d/33895853_96:0:1495:1049_1920x0_80_0_0_52d1c686a2b097d643fe4ae760f6ddf3.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
встреча глав мид стран соседей афганистана итоги четвертая министерская встреча по афганистану афганистан кабул государства соседи афганистана кто участвовал лавров саидов новости новость политика в мире
встреча глав мид стран соседей афганистана итоги четвертая министерская встреча по афганистану афганистан кабул государства соседи афганистана кто участвовал лавров саидов новости новость политика в мире
Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана – итоги
19:36 13.04.2023 (обновлено: 20:20 13.04.2023)
Страны договорились вместе восстанавливать экономику Афганистана. Подробности в нашем материале.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Государства-соседи Афганистана подвели итоги сегодняшней встречи в Самарканде, передает корреспондент Sputnik.
Стороны уделили особое внимание борьбе с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков в Афганистане.
"Констатирована важность усиления мер стран-соседей этой страны в вопросах борьбы с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков" – написано в сообщении по итогам встречи.
Также участники обсудили текущую ситуацию в стране и выполнение главных требований мирового сообщества нынешней афганской властью.
Главы МИД согласились, что странам необходимо объединить действия по восстановлению экономики страны и помощи афганскому народу.
"Стороны высказались за реализацию на территории Афганистана инфраструктурных и социально-экономических проектов с участием государств-соседей, которые будут способствовать не только созданию новых рабочих мест, но и более активной интеграции этой страны в региональные экономические процессы", - отметили в МИД.
Кроме того, министры отметили роль Кабула во взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
Напомним, в совещании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
Это уже четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.