https://uz.sputniknews.ru/20230413/vstrecha-glav-mid-stran-sosedey-afganistana--itogi--33907083.html

Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана – итоги

Встреча глав МИД стран-соседей Афганистана – итоги

Страны договорились вместе восстанавливать экономику Кабула.

2023-04-13T19:36+0500

2023-04-13T19:36+0500

2023-04-13T20:20+0500

самарканд — 2023

узбекистан

самарканд

политика

международная конференция по афганистану

итоги

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. Государства-соседи Афганистана подвели итоги сегодняшней встречи в Самарканде, передает корреспондент Sputnik. Стороны уделили особое внимание борьбе с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков в Афганистане.Также участники обсудили текущую ситуацию в стране и выполнение главных требований мирового сообщества нынешней афганской властью.Главы МИД согласились, что странам необходимо объединить действия по восстановлению экономики страны и помощи афганскому народу.Кроме того, министры отметили роль Кабула во взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.Напомним, в совещании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.Это уже четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:

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