https://uz.sputniknews.ru/20230414/vygody-budut-dlya-vsex-lavrov-o-gazovom-soyuze-33936468.html
Выгоды будут для всех: Лавров о Газовом союзе
Выгоды будут для всех: Лавров о Газовом союзе
Россия, Казахстан и Узбекистан активно продвинулись в обсуждении создания союза, заявил глава МИД на брифинге по итогам СМИД СНГ.
2023-04-14T14:52+0500
2023-04-14T14:52+0500
2023-04-14T15:02+0500
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Газовый союз между Узбекистаном, Россией и Казахстаном выгоден всем участникам, заявил на брифинге в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров.Сам по себе вопрос газового союза в ходе заседания СМИД СНГ не обсуждался, поскольку напрямую к Содружеству Независимых Государств отношения не имеет, подчеркнул Сергей Лавров.Министр иностранных дел России озвучил итоги заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде. В нем принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Ташкент и Самарканд станут столицами СНГ—2024
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смид снг самарканд россия узбекистан казахстан тройственный газовый союз сергей лавров
Выгоды будут для всех: Лавров о Газовом союзе
14:52 14.04.2023 (обновлено: 15:02 14.04.2023)
Россия, Казахстан и Узбекистан активно продвинулись в обсуждении создания союза, заявил глава МИД на брифинге по итогам СМИД СНГ.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Газовый союз между Узбекистаном, Россией и Казахстаном выгоден всем участникам, заявил на брифинге в Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Три страны, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность. Выгоды будут для всех, поскольку есть и поставщики газа, есть и те, кто в этом вопросе заинтересован. Когда стороны договариваются об условиях транзита и об условиях цены, и если всех все устраивает, выигрывают все", — заявил он.
Сам по себе вопрос газового союза в ходе заседания СМИД СНГ не обсуждался, поскольку напрямую к Содружеству Независимых Государств отношения не имеет, подчеркнул Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России озвучил итоги заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде.
В нем принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
На повестке дня саммита — около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.