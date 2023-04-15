https://uz.sputniknews.ru/20230415/kakie-professii-ne-mozhet-zamenit-iskusstvennyy-intellekt-33950473.html
Кого пока не могут заменить роботы
Кого пока не могут заменить роботы
Искусственному интеллекту еще не под силу подменить PR-менеджеров, психотерапевтов и священнослужителей
2023-04-15T22:00+0500
2023-04-15T22:00+0500
2023-04-15T22:00+0500
это интересно
искусственный интеллект
профессия
робот
люди
общество
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Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может частично заменить "белых воротничков", но не профессии, связанные с социальными навыками, сообщает РИА Новости.По оценкам работодателей, искусственный интеллект со 100% вероятностью, в ближайшее время, частично заменит "белых воротничков" (непроизводственный, офисный персонал и работников умственного труда), рассказала HR-стратег Анна Рудакова.В их числе дизайнеры, переводчики, копирайтеры, работники банков, турагенты, представители гостинично-ресторанного бизнеса, бухгалтеры и, "как ни странно, сами программисты".Если смотреть "за пределы 10 лет", то c вероятностью более 40% рискуют быть замененными водители, курьеры, продавцы, юристы, специалисты производств, консультанты и "даже врачи и учителя", добавила эксперт.В этом списке и представители творческих профессий, реализующие уникальные идеи, с помощью аналоговых инструментов — художники, музыканты, композиторы и писатели.При этом, больше других беспокоиться за свои рабочие места нужно жителям Китая, Индии, Японии и США, поскольку на эти страны приходится 50% роботизации всего мира. Вместе с тем, замена искусственным интеллектом не означает полного исчезновения ряда профессий через 10-20 лет. Многие из них вероятнее всего трансформируются, поскольку не все функции человека можно автоматизировать.А "белым воротничкам" Рудакова посоветовала быть в курсе новых технологий, своевременно прокачивать навыки, а также повышать квалификацию в профессиях, связанных с искусственным интеллектом.Читайте также: СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети
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люди профессии искусственный интеллект общество это интересно
люди профессии искусственный интеллект общество это интересно
Кого пока не могут заменить роботы
Искусственному интеллекту еще не под силу конкурировать с PR-менеджерами, психотерапевтами и священнослужителями.
Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может частично заменить "белых воротничков", но не профессии, связанные с социальными навыками, сообщает
РИА Новости.
По оценкам работодателей, искусственный интеллект со 100% вероятностью, в ближайшее время, частично заменит "белых воротничков" (непроизводственный, офисный персонал и работников умственного труда), рассказала HR-стратег Анна Рудакова.
В их числе дизайнеры, переводчики, копирайтеры, работники банков, турагенты, представители гостинично-ресторанного бизнеса, бухгалтеры и, "как ни странно, сами программисты".
Если смотреть "за пределы 10 лет", то c вероятностью более 40% рискуют быть замененными водители, курьеры, продавцы, юристы, специалисты производств, консультанты и "даже врачи и учителя", добавила эксперт.
"Меньше всего рискуют быть замененными искусственным интеллектом профессии, связанные с социальным взаимодействием и эмоциональной поддержкой: священнослужители, event- и PR-менеджеры, волонтеры, психотерапевты и карьерные консультанты, которые работают с людьми", — считает Рудакова.
В этом списке и представители творческих профессий, реализующие уникальные идеи, с помощью аналоговых инструментов — художники, музыканты, композиторы и писатели.
При этом, больше других беспокоиться за свои рабочие места нужно жителям Китая, Индии, Японии и США, поскольку на эти страны приходится 50% роботизации всего мира.
"...технология искусственного интеллекта пока еще далека от совершенства и не способна полностью заменить человеческое мышление с его скоростью и вариативностью. Пока все, что демонстрирует искусственный интеллект - достаточно примитивно... Машины внедряют, чтобы они выполняли примитивный функционал, не проявляя творчество и не заботясь о развитии бизнеса", — объяснила специалист.
Вместе с тем, замена искусственным интеллектом не означает полного исчезновения ряда профессий через 10-20 лет. Многие из них вероятнее всего трансформируются, поскольку не все функции человека можно автоматизировать.
А "белым воротничкам" Рудакова посоветовала быть в курсе новых технологий, своевременно прокачивать навыки, а также повышать квалификацию в профессиях, связанных с искусственным интеллектом.