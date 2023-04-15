https://uz.sputniknews.ru/20230415/kakie-professii-ne-mozhet-zamenit-iskusstvennyy-intellekt-33950473.html

Кого пока не могут заменить роботы

Кого пока не могут заменить роботы

Искусственному интеллекту еще не под силу подменить PR-менеджеров, психотерапевтов и священнослужителей

2023-04-15T22:00+0500

2023-04-15T22:00+0500

2023-04-15T22:00+0500

это интересно

искусственный интеллект

профессия

робот

люди

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/07/20397721_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_3573bcbff6abd0480a9a23c95ec71427.jpg

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может частично заменить "белых воротничков", но не профессии, связанные с социальными навыками, сообщает РИА Новости.По оценкам работодателей, искусственный интеллект со 100% вероятностью, в ближайшее время, частично заменит "белых воротничков" (непроизводственный, офисный персонал и работников умственного труда), рассказала HR-стратег Анна Рудакова.В их числе дизайнеры, переводчики, копирайтеры, работники банков, турагенты, представители гостинично-ресторанного бизнеса, бухгалтеры и, "как ни странно, сами программисты".Если смотреть "за пределы 10 лет", то c вероятностью более 40% рискуют быть замененными водители, курьеры, продавцы, юристы, специалисты производств, консультанты и "даже врачи и учителя", добавила эксперт.В этом списке и представители творческих профессий, реализующие уникальные идеи, с помощью аналоговых инструментов — художники, музыканты, композиторы и писатели.При этом, больше других беспокоиться за свои рабочие места нужно жителям Китая, Индии, Японии и США, поскольку на эти страны приходится 50% роботизации всего мира. Вместе с тем, замена искусственным интеллектом не означает полного исчезновения ряда профессий через 10-20 лет. Многие из них вероятнее всего трансформируются, поскольку не все функции человека можно автоматизировать.А "белым воротничкам" Рудакова посоветовала быть в курсе новых технологий, своевременно прокачивать навыки, а также повышать квалификацию в профессиях, связанных с искусственным интеллектом.Читайте также: СТС начал снимать первый российский сериал по сценарию нейросети

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

люди профессии искусственный интеллект общество это интересно