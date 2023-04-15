https://uz.sputniknews.ru/20230415/kakie-usloviya-sozdadut-uzbekistane-na-uchastkah-referenduma-dlya-lic-invalidnostyu-33954168.html
Какие условия создадут в Узбекистане на участках референдума для лиц с инвалидностью
Какие условия создадут в Узбекистане на участках референдума для лиц с инвалидностью
ЦИК республики определила комплекс мер для удобства голосования этой категории граждан
2023-04-15T09:00+0500
2023-04-15T09:00+0500
2023-04-15T09:12+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
цик узбекистана
референдум
конституция
заседание
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На прошедшем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрели вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности, права голоса лиц с инвалидностью при проведении конституционного референдума, аккредитации представителей СМИ, сообщает пресс-служба Центризбиркома.Обсудили и определили также задачи для подразделений МВД и Национальной гвардии в этом направлении.Как отметили участники заседания, по обеспечению права голоса лиц с инвалидностью приняли соответствующие меры. Так, утвердили образец и описание трафарета, подготовленного на основе азбуки Брайля. Трафаретами обеспечат каждый участок референдума, чтобы незрячие и слабовидящие избиратели смогли проголосовать на референдуме самостоятельно.В ходе заседания выступили председатели 2-й Андижанской и 11-й Ферганской окружных комиссий по проведению референдума. Они рассказали о работе, которая ведется по подготовке и проведению референдума.Согласно решению о проведении аккредитации представителей средств массовой информации, аккредитовали 144 представителя местных и 11 —иностранных СМИ.По состоянию на 14 апреля общее количество аккредитованных представителей местных и зарубежных СМИ составляет 651 человек.Референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также:
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узбекистан референдум конституция голосование лиц с инвалидностью особенные потребности азбука брайля избирательный участок цик центральная избирательная комиссия
узбекистан референдум конституция голосование лиц с инвалидностью особенные потребности азбука брайля избирательный участок цик центральная избирательная комиссия
Какие условия создадут в Узбекистане на участках референдума для лиц с инвалидностью
09:00 15.04.2023 (обновлено: 09:12 15.04.2023)
Центральная избирательная комиссия республики определила комплекс мер для удобства голосования этой категории граждан.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. На прошедшем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрели вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности, права голоса лиц с инвалидностью при проведении конституционного референдума, аккредитации представителей СМИ, сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Обсудили и определили также задачи для подразделений МВД и Национальной гвардии в этом направлении.
Как отметили участники заседания, по обеспечению права голоса лиц с инвалидностью приняли соответствующие меры. Так, утвердили образец и описание трафарета, подготовленного на основе азбуки Брайля. Трафаретами обеспечат каждый участок референдума, чтобы незрячие и слабовидящие избиратели смогли проголосовать на референдуме самостоятельно.
"Особое внимание следует уделить проведению процессов голосования на первых этажах зданий для удобства граждан с инвалидностью", — говорится в сообщении ЦИК.
В ходе заседания выступили председатели 2-й Андижанской и 11-й Ферганской окружных комиссий по проведению референдума. Они рассказали о работе, которая ведется по подготовке и проведению референдума.
Согласно решению о проведении аккредитации представителей средств массовой информации, аккредитовали 144 представителя местных и 11 —иностранных СМИ.
По состоянию на 14 апреля общее количество аккредитованных представителей местных и зарубежных СМИ составляет 651 человек.
Референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.