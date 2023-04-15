https://uz.sputniknews.ru/20230415/pozdnie-zavtraki-risk-lishnego-vesa-dietolog-rekomendacii-pravilnoe-pitanie-33919521.html
Почему диетологи не рекомендуют завтракать поздно
Почему диетологи не рекомендуют завтракать поздно
Поздние завтраки замедляют метаболизм и повышают риск набора веса.
2023-04-15T07:00+0500
2023-04-15T07:00+0500
2023-04-15T07:00+0500
это интересно
диетолог
здоровый образ жизни
еда
общество
зож
лишний вес
правильное питание
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Поздние завтраки могут приводить к проблемам с лишним весом из-за особенностей метаболизма человека, рассказала диетолог Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.Замедление метаболизма, в свою очередь, может привести к увеличению массы тела."В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день", — предупредила Королева.По ее словам, завтракать нужно в первый час после пробуждения. В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи.Читайте также: Какие продукты можно есть на ночь
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диетолог еда здоровый образ жизни зож лишний вес правильное питание общество это интересно
диетолог еда здоровый образ жизни зож лишний вес правильное питание общество это интересно
Почему диетологи не рекомендуют завтракать поздно
Отложенная утренняя трапеза повышает риск набора веса.
Поздние завтраки могут приводить к проблемам с лишним весом из-за особенностей метаболизма человека, рассказала
диетолог Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
"Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой", — объяснила специалист.
Замедление метаболизма, в свою очередь, может привести к увеличению массы тела.
"В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день", — предупредила Королева.
По ее словам, завтракать нужно в первый час после пробуждения. В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи.