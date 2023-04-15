https://uz.sputniknews.ru/20230415/pozdnie-zavtraki-risk-lishnego-vesa-dietolog-rekomendacii-pravilnoe-pitanie-33919521.html

Почему диетологи не рекомендуют завтракать поздно

Почему диетологи не рекомендуют завтракать поздно

Поздние завтраки замедляют метаболизм и повышают риск набора веса.

2023-04-15T07:00+0500

2023-04-15T07:00+0500

2023-04-15T07:00+0500

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Поздние завтраки могут приводить к проблемам с лишним весом из-за особенностей метаболизма человека, рассказала диетолог Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.Замедление метаболизма, в свою очередь, может привести к увеличению массы тела."В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день", — предупредила Королева.По ее словам, завтракать нужно в первый час после пробуждения. В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи.Читайте также: Какие продукты можно есть на ночь

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