https://uz.sputniknews.ru/20230415/ssha-novaya-pandemiya-prognoz-gotovnost-33947347.html
В США призвали готовиться к новой пандемии
В США призвали готовиться к новой пандемии
В статье, опубликованной американским информационным агентством прогнозируют пандемию нового опасного вируса через 10 лет.
2023-04-15T11:30+0500
2023-04-15T11:30+0500
2023-04-15T11:30+0500
сша
пандемия
прогноз
в мире
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает РИА Новости.Это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний. Сейчас эксперты в области здравоохранения готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе, сообщается в статье.Так, за последние два десятилетия уже появились три основных типа коронавируса. Они вызывают атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.Автор статьи указал и на быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Пока его выявили лишь у нескольких человек, но стремительный рост заболеваемости среди птиц и все более частые случаи заражения млекопитающих вызывают тревогу ученых и правительства. Есть повод опасаться, что вирус может мутировать, а значит его распространение ускорится.Кроме того, от многих патогенов высокой степени риска, таких, как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика, не существует ни вакцин, ни методов лечения, а наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии. Поэтому важно принять меры, чтобы к ней подготовиться, резюмируется в статье.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппом
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша пандемия прогноз в мире
сша пандемия прогноз в мире
В США призвали готовиться к новой пандемии
Пандемию нового опасного вируса прогнозируют через 10 лет.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает
РИА Новости.
"Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5%, поскольку вирусы возникают все чаще", — говорится в статье, опубликованной американским информационным агентством Bloomberg.
Это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний. Сейчас эксперты в области здравоохранения готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе, сообщается в статье.
Так, за последние два десятилетия уже появились три основных типа коронавируса. Они вызывают атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.
Автор статьи указал и на быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Пока его выявили лишь у нескольких человек, но стремительный рост заболеваемости среди птиц и все более частые случаи заражения млекопитающих вызывают тревогу ученых и правительства. Есть повод опасаться, что вирус может мутировать, а значит его распространение ускорится.
Кроме того, от многих патогенов высокой степени риска, таких, как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика, не существует ни вакцин, ни методов лечения, а наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии. Поэтому важно принять меры, чтобы к ней подготовиться, резюмируется в статье.