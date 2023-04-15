https://uz.sputniknews.ru/20230415/uzbekistancy-zavoevali-11-medaley-na-cha-podrobnosti-33958323.html

Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности

Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности

В казахстанской Астане завершилось континентальное первенство по спортивной борьбе

2023-04-15T09:40+0500

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спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В столице Казахстана Астане завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.Золото у представителя греко-римской борьбы Аброра Атабоева (-67 кг).В заключительный день соревнований Бобур Исломов (-86 кг) завоевал бронзу.В числе медалистов сборной Узбекистана также:серебро:бронза:Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходил в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.Узбекистан представляли 30 атлетов.Читайте также:

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