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Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности
Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности
В казахстанской Астане завершилось континентальное первенство по спортивной борьбе
2023-04-15T09:40+0500
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спорт
узбекистан
борьба
чемпионат
чемпионат азии
золото
бронза
медали
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В столице Казахстана Астане завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.Золото у представителя греко-римской борьбы Аброра Атабоева (-67 кг).В заключительный день соревнований Бобур Исломов (-86 кг) завоевал бронзу.В числе медалистов сборной Узбекистана также:серебро:бронза:Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходил в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.Узбекистан представляли 30 атлетов.Читайте также:
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узбекистан астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба атлеты национальный олимпийский комитет золото серебро бронза медали
узбекистан астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба атлеты национальный олимпийский комитет золото серебро бронза медали

Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности

09:40 15.04.2023 (обновлено: 10:02 15.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА
Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В казахстанской Астане завершилось континентальное первенство по спортивной борьбе.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В столице Казахстана Астане завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.
В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Золото у представителя греко-римской борьбы Аброра Атабоева (-67 кг).
В заключительный день соревнований Бобур Исломов (-86 кг) завоевал бронзу.
В числе медалистов сборной Узбекистана также:
серебро:
-63 кг: Шермухаммад Шарибжонов (греко-римская борьба)
-50 кг: Жасмина Иммаева (женская борьба)
-57 кг: Лайло Собирова (женская борьба)
-70 кг: Зафарбек Отахонов (вольная борьба)
-79 кг: Бекзод Абдурахмонов (вольная борьба)
бронза:
-55 кг: Ихтиёр Ботиров (греко-римская борьба)
-87 кг: Жалгасбай Бердимуратов (греко-римская борьба)
-53 кг: Актенге Кеунимжаева (женская борьба)
-86 кг: Бобур Исломов (вольная борьба)
-97 кг: Махсуд Вейсалов (вольная борьба)
Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходил в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.
Узбекистан представляли 30 атлетов.
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