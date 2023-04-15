https://uz.sputniknews.ru/20230415/uzbekistancy-zavoevali-11-medaley-na-cha-podrobnosti-33958323.html
Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности
Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности
В казахстанской Астане завершилось континентальное первенство по спортивной борьбе
2023-04-15T09:40+0500
2023-04-15T09:40+0500
2023-04-15T10:02+0500
спорт
узбекистан
борьба
чемпионат
чемпионат азии
золото
бронза
медали
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В столице Казахстана Астане завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.Золото у представителя греко-римской борьбы Аброра Атабоева (-67 кг).В заключительный день соревнований Бобур Исломов (-86 кг) завоевал бронзу.В числе медалистов сборной Узбекистана также:серебро:бронза:Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходил в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.Узбекистан представляли 30 атлетов.Читайте также:
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узбекистан астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба атлеты национальный олимпийский комитет золото серебро бронза медали
узбекистан астана казахстан чемпионат азии спортивная борьба атлеты национальный олимпийский комитет золото серебро бронза медали
Узбекистанцы завоевали 11 медалей на ЧА — подробности
09:40 15.04.2023 (обновлено: 10:02 15.04.2023)
В казахстанской Астане завершилось континентальное первенство по спортивной борьбе.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В столице Казахстана Астане завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Золото у представителя греко-римской борьбы Аброра Атабоева (-67 кг).
В заключительный день соревнований Бобур Исломов (-86 кг) завоевал бронзу.
В числе медалистов сборной Узбекистана также:
-63 кг: Шермухаммад Шарибжонов (греко-римская борьба)
-50 кг: Жасмина Иммаева (женская борьба)
-57 кг: Лайло Собирова (женская борьба)
-70 кг: Зафарбек Отахонов (вольная борьба)
-79 кг: Бекзод Абдурахмонов (вольная борьба)
-55 кг: Ихтиёр Ботиров (греко-римская борьба)
-87 кг: Жалгасбай Бердимуратов (греко-римская борьба)
-53 кг: Актенге Кеунимжаева (женская борьба)
-86 кг: Бобур Исломов (вольная борьба)
-97 кг: Махсуд Вейсалов (вольная борьба)
Чемпионат Азии по спортивной борьбе проходил в столице Казахстана с 9 по 14 апреля 2023 года.
Узбекистан представляли 30 атлетов.