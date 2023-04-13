https://uz.sputniknews.ru/20230413/turnir-po-kurashu-aziatskie-sportsmeny-poboryutsya-za-priz-prezidenta-uzbekistana--33849447.html
Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана
Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана
Чемпионат по борьбе пройдет в Ханчжоу с 25 по 30 апреля.
2023-04-13T08:36+0500
2023-04-13T08:36+0500
2023-04-13T08:50+0500
спорт
кураш
китай
турнир
награда
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Китае пройдет континентальный турнир "Кураш: World Series Pro", передает Международная ассоциация кураша.Соревнования будут проходить с 25 по 30 апреля. В них примут участие 400 спортсменов из 24 азиатских стран.Бои организуют в четырех весовых категориях среди мужчин и в трех – среди женщин. Главной наградой станет приз президента Узбекистана.Напомним, сегодня в Узбекистане уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.Читайте также:
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азиатские спортсмены поборются за приз президента узбекистана кураш в китае этноспорт в узбекистане узбекистан узбекские спортсмены кураш world series pro международная ассоциация кураша спорт новости спорта новость
азиатские спортсмены поборются за приз президента узбекистана кураш в китае этноспорт в узбекистане узбекистан узбекские спортсмены кураш world series pro международная ассоциация кураша спорт новости спорта новость
Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана
08:36 13.04.2023 (обновлено: 08:50 13.04.2023)
Континентальный чемпионат по борьбе состоится в китайском в Ханчжоу с 25 по 30 апреля. В нем примут участие спортсмены обоих полов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Китае пройдет континентальный турнир "Кураш: World Series Pro", передает Международная ассоциация кураша.
Соревнования будут проходить с 25 по 30 апреля. В них примут участие 400 спортсменов из 24 азиатских стран.
Бои организуют в четырех весовых категориях среди мужчин и в трех – среди женщин. Главной наградой станет приз президента Узбекистана.
Напомним, сегодня в Узбекистане уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.