https://uz.sputniknews.ru/20230413/turnir-po-kurashu-aziatskie-sportsmeny-poboryutsya-za-priz-prezidenta-uzbekistana--33849447.html

Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана

Турнир по курашу: азиатские спортсмены поборются за приз президента Узбекистана

Чемпионат по борьбе пройдет в Ханчжоу с 25 по 30 апреля.

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спорт

кураш

китай

турнир

награда

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Китае пройдет континентальный турнир "Кураш: World Series Pro", передает Международная ассоциация кураша.Соревнования будут проходить с 25 по 30 апреля. В них примут участие 400 спортсменов из 24 азиатских стран.Бои организуют в четырех весовых категориях среди мужчин и в трех – среди женщин. Главной наградой станет приз президента Узбекистана.Напомним, сегодня в Узбекистане уделяют повышенное внимание популяризации и продвижению на международную арену национальных видов спорта, в том числе кураша.Читайте также:

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