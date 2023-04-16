https://uz.sputniknews.ru/20230416/andijanskaya-oblast-primet-uchastie-v-festivale-kultury-v-indii-33970775.html
Андижанская область примет участие в фестивале культуры в Индии
Андижанская область примет участие в фестивале культуры в Индии
Один день фестиваля, который пройдет в Гуджарате в октябре, посвятят культурному и туристическому потенциалу Андижанской области.
2023-04-16T13:08+0500
2023-04-16T13:08+0500
2023-04-16T13:08+0500
узбекистан
андижанская область
индия
фестиваль
культура
туризм
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Представители Андижанской области примут участие в фестивале культуры и танца, который пройдет осенью этого года в индийском штате Гуджарат, сообщает ИА "Дунё".Делегация во главе с заместителем губернатора области Азизом Махсумовым встретилась с министром туризма и культуры штата Гуджарат Мулабай Хардашбай Бера и заместителем министра туризма Харит Шукла.Участники встречи обсудили развитие отношений в сфере туризма, организации курсов повышения квалификации для специалистов туристической отрасли, развития регионального сотрудничества.Руководство двух регионов договорилось посвятить один день фестиваля культуры и танца, который пройдет в Гуджарате в октябре этого года, культурному и туристическому потенциалу Андижанской области.Перспективы развития сотрудничества между высшими учебными заведениями двух регионов обсудили также с начальником отдела высшего образования Гуджарата Мукешем Кумаром.Узбекистан развивает региональное сотрудничество с разными странами. Лидером в этой области является Россия. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ
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узбекистан андижанская область фестиваль кутльтуры и танца в индии визит встреча региональное сотрудничество
узбекистан андижанская область фестиваль кутльтуры и танца в индии визит встреча региональное сотрудничество
Андижанская область примет участие в фестивале культуры в Индии
Один день фестиваля, который пройдет в Гуджарате в октябре, посвятят культурному и туристическому потенциалу Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Представители Андижанской области примут участие в фестивале культуры и танца, который пройдет осенью этого года в индийском штате Гуджарат, сообщает
ИА "Дунё".
Делегация во главе с заместителем губернатора области Азизом Махсумовым встретилась с министром туризма и культуры штата Гуджарат Мулабай Хардашбай Бера и заместителем министра туризма Харит Шукла.
Участники встречи обсудили развитие отношений в сфере туризма, организации курсов повышения квалификации для специалистов туристической отрасли, развития регионального сотрудничества.
Руководство двух регионов договорилось посвятить один день фестиваля культуры и танца, который пройдет в Гуджарате в октябре этого года, культурному и туристическому потенциалу Андижанской области.
Перспективы развития сотрудничества между высшими учебными заведениями двух регионов обсудили также с начальником отдела высшего образования Гуджарата Мукешем Кумаром.
Узбекистан развивает региональное сотрудничество с разными странами. Лидером в этой области является Россия. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.