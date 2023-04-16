https://uz.sputniknews.ru/20230416/andijanskaya-oblast-primet-uchastie-v-festivale-kultury-v-indii-33970775.html

Андижанская область примет участие в фестивале культуры в Индии

Андижанская область примет участие в фестивале культуры в Индии

Один день фестиваля, который пройдет в Гуджарате в октябре, посвятят культурному и туристическому потенциалу Андижанской области.

2023-04-16T13:08+0500

2023-04-16T13:08+0500

2023-04-16T13:08+0500

узбекистан

андижанская область

индия

фестиваль

культура

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/14/30907457_0:32:3045:1745_1920x0_80_0_0_5c82b211614ace6e366fe00c9ff1f22b.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Представители Андижанской области примут участие в фестивале культуры и танца, который пройдет осенью этого года в индийском штате Гуджарат, сообщает ИА "Дунё".Делегация во главе с заместителем губернатора области Азизом Махсумовым встретилась с министром туризма и культуры штата Гуджарат Мулабай Хардашбай Бера и заместителем министра туризма Харит Шукла.Участники встречи обсудили развитие отношений в сфере туризма, организации курсов повышения квалификации для специалистов туристической отрасли, развития регионального сотрудничества.Руководство двух регионов договорилось посвятить один день фестиваля культуры и танца, который пройдет в Гуджарате в октябре этого года, культурному и туристическому потенциалу Андижанской области.Перспективы развития сотрудничества между высшими учебными заведениями двух регионов обсудили также с начальником отдела высшего образования Гуджарата Мукешем Кумаром.Узбекистан развивает региональное сотрудничество с разными странами. Лидером в этой области является Россия. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ

узбекистан

андижанская область

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан андижанская область фестиваль кутльтуры и танца в индии визит встреча региональное сотрудничество