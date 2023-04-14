https://uz.sputniknews.ru/20230414/na-zasedanii-v-samarkande-dogovorilis-o-provedenii-spartakiady-stran-sng-33929787.html
На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ
На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ
На заседании СМИД СНГ в Самарканде одобрили проект Решения об учреждении в СНГ Спартакиады для детей с ограниченными возможностями здоровья
2023-04-14T13:57+0500
2023-04-14T13:57+0500
2023-04-14T14:34+0500
самарканд — 2023
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. На проходящем в Самарканде заседании СМИД СНГ одобрили проект Решения об учреждении в СНГ Спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект Положения о Спартакиаде был разработан российской стороной и одобрен Советом по физической культуре и спорту стран Содружества.По этому вопросу перед главами делегаций выступил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.Проводить спартакиады предполагают с периодичностью один раз в четыре года, раздельно по зимним и летним видам спорта. При этом первые состязания предлагают провести в 2024 году по зимним видам спорта, а в 2026 году — по летним.Планируется, что в программы спартакиад будут включаться спортивные соревнования по паралимпийским и сурдлимпийским (дефлимпийским) видам спорта. Ожидается, что проведение состязаний не ограничится только спортивной составляющей — по замыслу авторов проекта участники смогут познакомиться с культурными и историческими ценностями страны проведения. Кроме того, по решению организаторов Спартакиады для них будет организовано проведение научно-практических мероприятий.Окончательное решение об учреждении Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья примут на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 8 июня в Сочи.
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узбекистан самарканд заседание смид снг совета министров иностранных дел содружества независимых государств спартакиада дети ограниченные возможности здоровье
узбекистан самарканд заседание смид снг совета министров иностранных дел содружества независимых государств спартакиада дети ограниченные возможности здоровье
На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ
13:57 14.04.2023 (обновлено: 14:34 14.04.2023)
На заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) в Самарканде одобрили проект Решения об учреждении в СНГ Спартакиады для детей с ограниченными возможностями здоровья.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. На проходящем в Самарканде заседании СМИД СНГ одобрили проект Решения об учреждении в СНГ Спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект Положения о Спартакиаде был разработан российской стороной и одобрен Советом по физической культуре и спорту стран Содружества.
По этому вопросу перед главами делегаций выступил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.
"На сегодняшний день в СНГ нет подобных соревнований для детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих на постоянной основе. В то же время регулярное проведение Спартакиады позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими возможностями, содействовать их физическому и духовному воспитанию, повышению спортивного мастерства и приобретению опыта участия в соревнованиях", — отметил Алексей Морозов.
Проводить спартакиады предполагают с периодичностью один раз в четыре года, раздельно по зимним и летним видам спорта. При этом первые состязания предлагают провести в 2024 году по зимним видам спорта, а в 2026 году — по летним.
Планируется, что в программы спартакиад будут включаться спортивные соревнования по паралимпийским и сурдлимпийским (дефлимпийским) видам спорта. Ожидается, что проведение состязаний не ограничится только спортивной составляющей — по замыслу авторов проекта участники смогут познакомиться с культурными и историческими ценностями страны проведения.
Кроме того, по решению организаторов Спартакиады для них будет организовано проведение научно-практических мероприятий.
Окончательное решение об учреждении Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья примут на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 8 июня в Сочи.