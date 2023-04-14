https://uz.sputniknews.ru/20230414/na-zasedanii-v-samarkande-dogovorilis-o-provedenii-spartakiady-stran-sng-33929787.html

На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ

На заседании в Самарканде одобрили проект положения о проведении Спартакиады стран СНГ

На заседании СМИД СНГ в Самарканде одобрили проект Решения об учреждении в СНГ Спартакиады для детей с ограниченными возможностями здоровья

2023-04-14T13:57+0500

2023-04-14T13:57+0500

2023-04-14T14:34+0500

самарканд — 2023

узбекистан

самарканд

смид снг

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. На проходящем в Самарканде заседании СМИД СНГ одобрили проект Решения об учреждении в СНГ Спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект Положения о Спартакиаде был разработан российской стороной и одобрен Советом по физической культуре и спорту стран Содружества.По этому вопросу перед главами делегаций выступил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.Проводить спартакиады предполагают с периодичностью один раз в четыре года, раздельно по зимним и летним видам спорта. При этом первые состязания предлагают провести в 2024 году по зимним видам спорта, а в 2026 году — по летним.Планируется, что в программы спартакиад будут включаться спортивные соревнования по паралимпийским и сурдлимпийским (дефлимпийским) видам спорта. Ожидается, что проведение состязаний не ограничится только спортивной составляющей — по замыслу авторов проекта участники смогут познакомиться с культурными и историческими ценностями страны проведения. Кроме того, по решению организаторов Спартакиады для них будет организовано проведение научно-практических мероприятий.Окончательное решение об учреждении Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья примут на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет 8 июня в Сочи.

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