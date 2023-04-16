https://uz.sputniknews.ru/20230416/po-vsemu-uzbekistanu-proydut-promyshlennye-yarmarki-33971411.html

По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки

По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки

Первая межотраслевая промышленная ярмарка прошла в Бухаре по шести направлениям.

2023-04-16T13:54+0500

2023-04-16T13:54+0500

2023-04-16T13:54+0500

узбекистан

бухара

ярмарка

промышленность

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Бухаре 13-14 апреля прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.На ярмарке около 180 местных предприятий представили более 1,5 тыс. наименований продукции по шести направлениям: строительные материалы, текстиль, нефтегазовая промышленность, сельское и водное хозяйство, туризм, каракулеводство.Организовали мероприятие Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Бухарской области.По данным пресс-службы, такие же двухдневные ярмарки до конца года пройдут во всех регионах республики.Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз

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