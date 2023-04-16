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https://uz.sputniknews.ru/20230416/po-vsemu-uzbekistanu-proydut-promyshlennye-yarmarki-33971411.html
По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки
По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки
Первая межотраслевая промышленная ярмарка прошла в Бухаре по шести направлениям.
2023-04-16T13:54+0500
2023-04-16T13:54+0500
узбекистан
бухара
ярмарка
промышленность
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Бухаре 13-14 апреля прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.На ярмарке около 180 местных предприятий представили более 1,5 тыс. наименований продукции по шести направлениям: строительные материалы, текстиль, нефтегазовая промышленность, сельское и водное хозяйство, туризм, каракулеводство.Организовали мероприятие Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Бухарской области.По данным пресс-службы, такие же двухдневные ярмарки до конца года пройдут во всех регионах республики.Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
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узбекистан бухара промышленная региональная межотраслевая ярмарка министерство инвестиций промышленности торговли
узбекистан бухара промышленная региональная межотраслевая ярмарка министерство инвестиций промышленности торговли

По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки

13:54 16.04.2023
© Управление мусульман УзбекистанаСамые крупные мечети Узбекистана Масжиди Калон (Бухара)
Самые крупные мечети Узбекистана Масжиди Калон (Бухара) - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2023
© Управление мусульман Узбекистана
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Первая межотраслевая промышленная ярмарка прошла в Бухаре по шести направлениям.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Бухаре 13-14 апреля прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
На ярмарке около 180 местных предприятий представили более 1,5 тыс. наименований продукции по шести направлениям: строительные материалы, текстиль, нефтегазовая промышленность, сельское и водное хозяйство, туризм, каракулеводство.
Организовали мероприятие Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Бухарской области.
По данным пресс-службы, такие же двухдневные ярмарки до конца года пройдут во всех регионах республики.
Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
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