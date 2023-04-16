https://uz.sputniknews.ru/20230416/po-vsemu-uzbekistanu-proydut-promyshlennye-yarmarki-33971411.html
По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки
По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки
Первая межотраслевая промышленная ярмарка прошла в Бухаре по шести направлениям.
2023-04-16T13:54+0500
2023-04-16T13:54+0500
2023-04-16T13:54+0500
узбекистан
бухара
ярмарка
промышленность
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Бухаре 13-14 апреля прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.На ярмарке около 180 местных предприятий представили более 1,5 тыс. наименований продукции по шести направлениям: строительные материалы, текстиль, нефтегазовая промышленность, сельское и водное хозяйство, туризм, каракулеводство.Организовали мероприятие Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Бухарской области.По данным пресс-службы, такие же двухдневные ярмарки до конца года пройдут во всех регионах республики.Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
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узбекистан бухара промышленная региональная межотраслевая ярмарка министерство инвестиций промышленности торговли
узбекистан бухара промышленная региональная межотраслевая ярмарка министерство инвестиций промышленности торговли
По всему Узбекистану пройдут промышленные ярмарки
Первая межотраслевая промышленная ярмарка прошла в Бухаре по шести направлениям.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik.
В Бухаре 13-14 апреля прошла региональная межотраслевая промышленная ярмарка, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
На ярмарке около 180 местных предприятий представили более 1,5 тыс. наименований продукции по шести направлениям: строительные материалы, текстиль, нефтегазовая промышленность, сельское и водное хозяйство, туризм, каракулеводство.
Организовали мероприятие Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Центр цифровой трансформации при министерстве и хокимият Бухарской области.
По данным пресс-службы, такие же двухдневные ярмарки до конца года пройдут во всех регионах республики.