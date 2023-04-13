https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-bolgarskiy-perec-rost-cen-podorozhanie-ovoschi-bazar-33878373.html

Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз

Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз

в соцсетях обсуждают резкое повышение цен на болгарский перец.

2023-04-13T13:07+0500

2023-04-13T13:07+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов затянулся процесс созревания и поступления в продажу болгарского перца, выращиваемого в теплицах, объясняет глава отдела "Развитие теплиц" Агентства услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Шавкат Азизов.Это привело к уменьшению количества поставок овощей на продажу и их подорожанию.Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане.Читайте так же:

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