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Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
в соцсетях обсуждают резкое повышение цен на болгарский перец.
2023-04-13T13:07+0500
2023-04-13T13:07+0500
2023-04-13T13:43+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов затянулся процесс созревания и поступления в продажу болгарского перца, выращиваемого в теплицах, объясняет глава отдела "Развитие теплиц" Агентства услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Шавкат Азизов.Это привело к уменьшению количества поставок овощей на продажу и их подорожанию.Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане.Читайте так же:
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почему в узбекистане подорожал болгарский перец министерство сельского хозяйства шавкат азизов почему подорожал перец причины подорожание овощей в узбекистане узбекистан новости новость
почему в узбекистане подорожал болгарский перец министерство сельского хозяйства шавкат азизов почему подорожал перец причины подорожание овощей в узбекистане узбекистан новости новость
Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
13:07 13.04.2023 (обновлено: 13:43 13.04.2023)
В последние дни одной из обсуждаемых тем в социальных сетях стало резкое повышение цен на болгарский перец.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов затянулся процесс созревания и поступления в продажу болгарского перца, выращиваемого в теплицах, объясняет глава отдела "Развитие теплиц" Агентства услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Шавкат Азизов.
"В период вегетации растение подвергалось стрессу, в результате чего этот период затянулся на 20–25 дней", — рассказал он.
Это привело к уменьшению количества поставок овощей на продажу и их подорожанию.
"Уже сегодня в теплицах созревает хороший урожай. Его хватит, чтобы обеспечить потребность населения и поставок на внутренний рынок. Во второй половине апреля цена на болгарский перец стабилизируется", — отметил Азизов.
Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане.