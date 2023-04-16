https://uz.sputniknews.ru/20230416/v-pasxalnuyu-noch-ukrainskie-voyska-obstrelyali-tsentr-donetska-33970284.html

В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка

В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка

По городу выпустили шесть снарядом натовского калибра, есть погибшие и раненные.

2023-04-16T12:02+0500

2023-04-16T12:02+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

обстрел

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ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В пасхальную ночь украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За ночь город обстреляли четыре раза. В Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло богослужение. Попали снаряды также в автостанцию и крытый рынок, расположенные рядом с церковью. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Читайте также: Песков: Минские соглашения — это игра в наперстки

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