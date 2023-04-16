https://uz.sputniknews.ru/20230416/v-pasxalnuyu-noch-ukrainskie-voyska-obstrelyali-tsentr-donetska-33970284.html
В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка
В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка
По городу выпустили шесть снарядом натовского калибра, есть погибшие и раненные.
2023-04-16T12:02+0500
2023-04-16T12:02+0500
2023-04-16T12:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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обстрел
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ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В пасхальную ночь украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За ночь город обстреляли четыре раза. В Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло богослужение. Попали снаряды также в автостанцию и крытый рынок, расположенные рядом с церковью. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Читайте также: Песков: Минские соглашения — это игра в наперстки
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специальная военная операция россии на украине сво донецк украинские войска обстрел храм рынок автостанция
специальная военная операция россии на украине сво донецк украинские войска обстрел храм рынок автостанция
В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка
По городу выпустили шесть снарядом натовского калибра, есть погибшие и раненные.
ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В пасхальную ночь украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За ночь город обстреляли четыре раза. В Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло богослужение. Попали снаряды также в автостанцию и крытый рынок, расположенные рядом с церковью. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.35 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.