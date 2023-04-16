https://uz.sputniknews.ru/20230416/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmetili-pasxu--video-33970105.html

В Ташкенте православные христиане отметили Пасху – видео

В Ташкенте православные христиане отметили Пасху – видео

В ночь с 15 на 16 апреля в Узбекистан по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

2023-04-16T10:59+0500

2023-04-16T10:59+0500

2023-04-16T15:31+0500

узбекистан

ташкент

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/19/32516776_211:72:1280:673_1920x0_80_0_0_d1604f26e0382bffe2ed8b507a308f21.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих. Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.Читайте также: Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент православие успенский православный собор митрополит ташкентский среднеазиатский молебен благодатный огонь пасха