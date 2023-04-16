https://uz.sputniknews.ru/20230416/v-tashkente-pravoslavnye-xristiane-otmetili-pasxu--video-33970105.html
В Ташкенте православные христиане отметили Пасху – видео
В Ташкенте православные христиане отметили Пасху – видео
В ночь с 15 на 16 апреля в Узбекистан по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
2023-04-16T10:59+0500
2023-04-16T10:59+0500
2023-04-16T15:31+0500
узбекистан
ташкент
пасха
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих. Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.Читайте также: Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
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узбекистан ташкент православие успенский православный собор митрополит ташкентский среднеазиатский молебен благодатный огонь пасха
узбекистан ташкент православие успенский православный собор митрополит ташкентский среднеазиатский молебен благодатный огонь пасха
В Ташкенте православные христиане отметили Пасху – видео
10:59 16.04.2023 (обновлено: 15:31 16.04.2023)
В ночь с 15 на 16 апреля в Узбекистан по традиции доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Православные христиане в Ташкенте встретили один из самых главных христианских праздников – Пасху.
В этот день в Успенский православный собор в Ташкенте пришло более тысячи верующих. Здесь прошел крестный ход и праздничное богослужение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Перед праздничным молебном в Ташкент доставили спецрейсом благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах и монастырях Узбекистана. Их в стране 38: православная церковь – вторая по численности религиозная конфессия в стране.