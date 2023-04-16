https://uz.sputniknews.ru/20230416/za-razglashenie-lichnyx-svedeniy-vvedena-ugolovnaya-otvetstvennost-33971558.html

За разглашение личных сведений введена уголовная ответственность

За разглашение личных сведений введена уголовная ответственность

Теперь Уголовный кодекс содержит статью, предусматривающую наказание за распространение интимных фото и видео.

2023-04-16T14:57+0500

2023-04-16T14:57+0500

2023-04-16T14:57+0500

узбекистан

уголовный кодекс

закон

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил закон, вносящий в Уголовный кодекс дополнения и изменения, которые направлены на защиту чести и достоинства граждан.В частности, Закон вносит в Уголовный кодекс статью 141−3. Согласно этой статье, за распространение информации, содержащей фото, видеоизображения обнажённого тела и половых органов лица без его согласия, в том числе распространение в СМИ и интернете, либо угроза распространения такой информации предусмотрено уголовное наказание. Караться такие действия могут штрафом от 400 до 600 БРВ, обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет.Те же действия, совершенные повторно или рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц или в отношении лица, не достигшего 18 лет, наказываются обязательными общественными работами от 360 до 480 часов, ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.Преследование отнесли к категории притеснения. К такому виду нарушений относятся постоянные звонки по телефону, сообщения в различных мессенджерах и соцсетях против воли адресата, преследование его у дома, работы или учебы.Закон также устанавливает особую административную ответственность за высмеивание человека в общественных местах, описание человека и его телосложения в сексуальном ключе, обзывание, комментирование или проявление к нему сексуального влечения.За такие действия нарушителю грозит штраф до 1,5 млн. сумов или лишение свободы на срок до 5 суток.Читайте также: Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв

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