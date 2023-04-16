https://uz.sputniknews.ru/20230416/za-razglashenie-lichnyx-svedeniy-vvedena-ugolovnaya-otvetstvennost-33971558.html
За разглашение личных сведений введена уголовная ответственность
За разглашение личных сведений введена уголовная ответственность
Теперь Уголовный кодекс содержит статью, предусматривающую наказание за распространение интимных фото и видео.
2023-04-16T14:57+0500
2023-04-16T14:57+0500
2023-04-16T14:57+0500
узбекистан
уголовный кодекс
закон
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил закон, вносящий в Уголовный кодекс дополнения и изменения, которые направлены на защиту чести и достоинства граждан.В частности, Закон вносит в Уголовный кодекс статью 141−3. Согласно этой статье, за распространение информации, содержащей фото, видеоизображения обнажённого тела и половых органов лица без его согласия, в том числе распространение в СМИ и интернете, либо угроза распространения такой информации предусмотрено уголовное наказание. Караться такие действия могут штрафом от 400 до 600 БРВ, обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет.Те же действия, совершенные повторно или рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц или в отношении лица, не достигшего 18 лет, наказываются обязательными общественными работами от 360 до 480 часов, ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.Преследование отнесли к категории притеснения. К такому виду нарушений относятся постоянные звонки по телефону, сообщения в различных мессенджерах и соцсетях против воли адресата, преследование его у дома, работы или учебы.Закон также устанавливает особую административную ответственность за высмеивание человека в общественных местах, описание человека и его телосложения в сексуальном ключе, обзывание, комментирование или проявление к нему сексуального влечения.За такие действия нарушителю грозит штраф до 1,5 млн. сумов или лишение свободы на срок до 5 суток.Читайте также: Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв
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узбекистан уголовный кодекс поправки закон преследование распространение интимных фотографий видео
узбекистан уголовный кодекс поправки закон преследование распространение интимных фотографий видео
За разглашение личных сведений введена уголовная ответственность
Теперь Уголовный кодекс содержит статью, предусматривающую наказание за распространение интимных фото и видео.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил закон, вносящий в Уголовный кодекс дополнения и изменения, которые направлены на защиту чести и достоинства граждан.
В частности, Закон
вносит
в Уголовный кодекс статью 141−3. Согласно этой статье, за распространение информации, содержащей фото, видеоизображения обнажённого тела и половых органов лица без его согласия, в том числе распространение в СМИ и интернете, либо угроза распространения такой информации предусмотрено уголовное наказание. Караться такие действия могут штрафом от 400 до 600 БРВ, обязательными общественными работами до 360 часов либо исправительными работами до 3 лет.
Те же действия, совершенные повторно или рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц или в отношении лица, не достигшего 18 лет, наказываются обязательными общественными работами от 360 до 480 часов, ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.
Преследование отнесли к категории притеснения. К такому виду нарушений относятся постоянные звонки по телефону, сообщения в различных мессенджерах и соцсетях против воли адресата, преследование его у дома, работы или учебы.
Закон также устанавливает особую административную ответственность за высмеивание человека в общественных местах, описание человека и его телосложения в сексуальном ключе, обзывание, комментирование или проявление к нему сексуального влечения.
За такие действия нарушителю грозит штраф до 1,5 млн. сумов или лишение свободы на срок до 5 суток.