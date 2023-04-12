Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230412/domashnee-nasilie-kak-novyy-zakon-zaschitit-jertv--33824727.html
Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв
Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв
Документ определяет наказание за случаи насилия.
2023-04-12T13:50+0500
2023-04-12T14:45+0500
узбекистан
новый закон
насилие в семье
защита прав человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/1e/20289120_0:281:1290:1007_1920x0_80_0_0_6225bba287f428f189c0cf6c4ce2c71a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон о поправках в системе защиты женщин и детей от насилия.Так, закон установил отдельную административную и уголовную ответственность за семейное (домашнее) насилие над:При этом домашнее насилие включает следующие действия:Согласно документу, наказание зависит от тяжести деяния. В частности, УК дополнили статьей 1261:За повторное нанесение побоев, не повлекших кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности, полагается штраф в размере от 20 до 30 БРВ, обязательные общественные работы от 160 до 300 часов или исправительные работы до двух лет.Если побои повлекут за собой ухудшение здоровья пострадавшего, штраф увеличат от 30 до 70 БРВ или назначат лишение свободы до 2 лет.При этом за эти же действия в отношении беременной женщины, двух и более лиц, а также совершенных с особой жестокостью, либо рецидивистами — полагается наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 5 лет.Охранный ордерРанее охранный ордер выдавали пострадавшему на 30 дней. Теперь его срок можно продлить до 1 года.Кроме того, он предусматривает дополнительные условия для обидчика:Читайте также:Горячие линии для переживших насилие — все номераСенаторы рассмотрят поправки в ряд законов
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Мунаввар Разакова
Мунаввар Разакова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/1e/20289120_0:160:1290:1128_1920x0_80_0_0_05b7c444c4efaf091c6b4daeae66c65a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
домашнее насилие в узбекистане что делать как новый закон защитит жертв что делать жертве насилия избивает муж что делать новый закон бытовое семейное насилие новости новость права женщин в узбекистане феминизм в узбекистане узбекистан
домашнее насилие в узбекистане что делать как новый закон защитит жертв что делать жертве насилия избивает муж что делать новый закон бытовое семейное насилие новости новость права женщин в узбекистане феминизм в узбекистане узбекистан

Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв

13:50 12.04.2023 (обновлено: 14:45 12.04.2023)
© Pexel / Karolina GrabowskaДевушка закрывает лицо
Девушка закрывает лицо - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Pexel / Karolina Grabowska
Подписаться на
НовостиTelegram
Мунаввар Разакова
Все материалы
Документ не только определяет строгие меры наказания за насилие, но и предупреждает возникновение подобных случаев.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон о поправках в системе защиты женщин и детей от насилия.
Так, закон установил отдельную административную и уголовную ответственность за семейное (домашнее) насилие над:
супругой или супругом,
бывшей супругой или бывшим супругом,
лицом, совместно проживающим на основе единого хозяйства, или лицом, имеющим общего ребенка.
При этом домашнее насилие включает следующие действия:
нарушение прав,
оскорбления,
угрозы,
нанесение побоев,
насильное разлучение с близкими родственниками.
Согласно документу, наказание зависит от тяжести деяния. В частности, УК дополнили статьей 1261:

"Воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, а равно унижение чести и достоинства, запугивание, изоляция от близких родственников, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребенка, повлекшие расстройство здоровья, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, а также при отсутствии признаков другого преступления, — наказываются штрафом от 20 до 30 БРВ или обязательными общественными работами от 160 до 300 часов либо исправительными работами до двух лет".

За повторное нанесение побоев, не повлекших кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности, полагается штраф в размере от 20 до 30 БРВ, обязательные общественные работы от 160 до 300 часов или исправительные работы до двух лет.
Если побои повлекут за собой ухудшение здоровья пострадавшего, штраф увеличат от 30 до 70 БРВ или назначат лишение свободы до 2 лет.
При этом за эти же действия в отношении беременной женщины, двух и более лиц, а также совершенных с особой жестокостью, либо рецидивистами — полагается наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 5 лет.
Охранный ордер
Ранее охранный ордер выдавали пострадавшему на 30 дней. Теперь его срок можно продлить до 1 года.
Кроме того, он предусматривает дополнительные условия для обидчика:
ограничение на проживание в жилом помещении или его части, в которой проживает потерпевший;
запрет на нахождение в определенных местах;
​​принудительное лечение от наркозависимости.
Читайте также:
Горячие линии для переживших насилие — все номера
Сенаторы рассмотрят поправки в ряд законов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0