Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв
13:50 12.04.2023 (обновлено: 14:45 12.04.2023)
Документ не только определяет строгие меры наказания за насилие, но и предупреждает возникновение подобных случаев.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон о поправках в системе защиты женщин и детей от насилия.
Так, закон установил отдельную административную и уголовную ответственность за семейное (домашнее) насилие над:
супругой или супругом,
бывшей супругой или бывшим супругом,
лицом, совместно проживающим на основе единого хозяйства, или лицом, имеющим общего ребенка.
При этом домашнее насилие включает следующие действия:
нарушение прав,
оскорбления,
угрозы,
нанесение побоев,
насильное разлучение с близкими родственниками.
Согласно документу, наказание зависит от тяжести деяния. В частности, УК дополнили статьей 1261:
"Воспрепятствование в осуществлении права на собственность, образование, здравоохранение и (или) труд, умышленное повреждение имущества и личных вещей, а равно унижение чести и достоинства, запугивание, изоляция от близких родственников, совершенные в отношении супруги (супруга), бывшей супруги (бывшего супруга), совместно проживающего на основе единого хозяйства лица либо лица, имеющего общего ребенка, повлекшие расстройство здоровья, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, а также при отсутствии признаков другого преступления, — наказываются штрафом от 20 до 30 БРВ или обязательными общественными работами от 160 до 300 часов либо исправительными работами до двух лет".
За повторное нанесение побоев, не повлекших кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности, полагается штраф в размере от 20 до 30 БРВ, обязательные общественные работы от 160 до 300 часов или исправительные работы до двух лет.
Если побои повлекут за собой ухудшение здоровья пострадавшего, штраф увеличат от 30 до 70 БРВ или назначат лишение свободы до 2 лет.
При этом за эти же действия в отношении беременной женщины, двух и более лиц, а также совершенных с особой жестокостью, либо рецидивистами — полагается наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 5 лет.
Охранный ордер
Ранее охранный ордер выдавали пострадавшему на 30 дней. Теперь его срок можно продлить до 1 года.
Кроме того, он предусматривает дополнительные условия для обидчика:
ограничение на проживание в жилом помещении или его части, в которой проживает потерпевший;
запрет на нахождение в определенных местах;
принудительное лечение от наркозависимости.
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