https://uz.sputniknews.ru/20230412/domashnee-nasilie-kak-novyy-zakon-zaschitit-jertv--33824727.html

Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв

Домашнее насилие: как новый закон защитит жертв

Документ определяет наказание за случаи насилия.

2023-04-12T13:50+0500

2023-04-12T13:50+0500

2023-04-12T14:45+0500

узбекистан

новый закон

насилие в семье

защита прав человека

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон о поправках в системе защиты женщин и детей от насилия.Так, закон установил отдельную административную и уголовную ответственность за семейное (домашнее) насилие над:При этом домашнее насилие включает следующие действия:Согласно документу, наказание зависит от тяжести деяния. В частности, УК дополнили статьей 1261:За повторное нанесение побоев, не повлекших кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности, полагается штраф в размере от 20 до 30 БРВ, обязательные общественные работы от 160 до 300 часов или исправительные работы до двух лет.Если побои повлекут за собой ухудшение здоровья пострадавшего, штраф увеличат от 30 до 70 БРВ или назначат лишение свободы до 2 лет.При этом за эти же действия в отношении беременной женщины, двух и более лиц, а также совершенных с особой жестокостью, либо рецидивистами — полагается наказание в виде ограничения или лишения свободы от 3 до 5 лет.Охранный ордерРанее охранный ордер выдавали пострадавшему на 30 дней. Теперь его срок можно продлить до 1 года.Кроме того, он предусматривает дополнительные условия для обидчика:Читайте также:Горячие линии для переживших насилие — все номераСенаторы рассмотрят поправки в ряд законов

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