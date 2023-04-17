https://uz.sputniknews.ru/20230417/centr-narodnoy-diplomatii-shos-uzbekistan-regionalnyy-forum-33979241.html

Центр народной дипломатии ШОС провел в Узбекистане региональный форум

Центр народной дипломатии ШОС провел в Узбекистане региональный форум

Участники регионального форума ШОС обсудили вопросы многостороннего сотрудничества стран ЦА в рамках международных и региональных организаций

2023-04-17T11:12+0500

2023-04-17T11:12+0500

2023-04-17T11:12+0500

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Ташкенте прошел региональный форум "Народная дипломатия -- важный фактор укрепления мира, дружбы и добрососедства в Центральной Азии", сообщает ИА Синьхуа (Китай).Речь шла об инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выдвинутой на 3-й Консультативной встрече глав государств ЦА. Она касалась продолжения активного культурно-гуманитарного диалога, как важнейшего средства народной дипломатии.Особое внимание уделили выработке механизмов взаимодействия между институтами народной дипломатии на пространстве ШОС.Участники отметили, что Центральная Азия превратилась в регион, играющий заметную роль в международных отношениях. Неслучайно в мировой политической науке появилось выражение “Дух Центральной Азии”. Страны региона, способствуя стабилизации ситуации в Афганистане, продвижению инициатив взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, вносят действенный вклад в формирование нового типа взаимоотношений на Евразийском континенте.Эксперты высказали рекомендации по обеспечению и укреплению межнационального согласия, сотрудничества, солидарности и дружественных отношений между странами Центральной Азии.Читайте также: РАТС ШОС и АТЦ СНГ будут взаимодействовать по борьбе с терроризмом

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