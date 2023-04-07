https://uz.sputniknews.ru/20230407/shos-i-sng-budut-vmeste-borotsya-s-terrorizmom-33672889.html
РАТС ШОС и АТЦ СНГ будут взаимодействовать по борьбе с терроризмом
РАТС ШОС и АТЦ СНГ будут взаимодействовать по борьбе с терроризмом
Организации подписали соглашение о сотрудничестве.
2023-04-07T16:38+0500
2023-04-07T16:38+0500
2023-04-07T17:22+0500
шос
снг
борьба с терроризмом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Участники заседания совета Региональной антитеррористической структуры ШОС одобрили проект меморандума о сотрудничестве с Антитеррористическим центром СНГ.Об этом стало известно по итогам 39-го заседания совета РАТС ШОС, который прошел в пятницу в Ташкенте.Помимо этого, участники согласовали проведение ряда мероприятий в 2023 году:Заседание Совета РАТС ШОС прошло под председательством Казахстана. В нем приняли участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.Участники встречи рассмотрели информацию о ходе выполнения в 2022 году Программы сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022 — 2024 годы.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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шос и снг будут вместе бороться с терроризмом шос снг сотрудничество проекты учения узбекистан кто входит в шос кто входит в снг новости новость
шос и снг будут вместе бороться с терроризмом шос снг сотрудничество проекты учения узбекистан кто входит в шос кто входит в снг новости новость
РАТС ШОС и АТЦ СНГ будут взаимодействовать по борьбе с терроризмом
16:38 07.04.2023 (обновлено: 17:22 07.04.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Организации подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Участники заседания совета Региональной антитеррористической структуры ШОС одобрили проект меморандума о сотрудничестве с Антитеррористическим центром СНГ.
Об этом стало известно по итогам 39-го заседания совета РАТС ШОС, который прошел в пятницу в Ташкенте.
Помимо этого, участники согласовали проведение ряда мероприятий в 2023 году:
антитеррористических учений
компетентных органов государств — членов ШОС "Евразия – Антитеррор – 2023" в Кыргызстане,
9-го заседания руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС,
9-й Международной научно-практической конференции РАТС ШОС,
информационной операции по предупреждению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Заседание Совета РАТС ШОС прошло под председательством Казахстана. В нем приняли участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Участники встречи рассмотрели информацию о ходе выполнения в 2022 году Программы сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022 — 2024 годы.