https://uz.sputniknews.ru/20230407/shos-i-sng-budut-vmeste-borotsya-s-terrorizmom-33672889.html

РАТС ШОС и АТЦ СНГ будут взаимодействовать по борьбе с терроризмом

РАТС ШОС и АТЦ СНГ будут взаимодействовать по борьбе с терроризмом

Организации подписали соглашение о сотрудничестве.

2023-04-07T16:38+0500

2023-04-07T16:38+0500

2023-04-07T17:22+0500

шос

снг

борьба с терроризмом

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Участники заседания совета Региональной антитеррористической структуры ШОС одобрили проект меморандума о сотрудничестве с Антитеррористическим центром СНГ.Об этом стало известно по итогам 39-го заседания совета РАТС ШОС, который прошел в пятницу в Ташкенте.Помимо этого, участники согласовали проведение ряда мероприятий в 2023 году:Заседание Совета РАТС ШОС прошло под председательством Казахстана. В нем приняли участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.Участники встречи рассмотрели информацию о ходе выполнения в 2022 году Программы сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022 — 2024 годы.Читайте также:

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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