https://uz.sputniknews.ru/20230417/rossiya-eksperiment-zapusk-edinaya-sistema-monitoringa-migrantov-33982855.html
Россия планирует запустить единую систему мониторинга мигрантов
Россия планирует запустить единую систему мониторинга мигрантов
В России основную часть услуг, предоставляемых иностранным гражданам, в том числе мигрантам из Узбекистана, планируют перевести в цифровой формат.
2023-04-17T12:29+0500
2023-04-17T12:29+0500
2023-04-17T12:29+0500
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мигранты
эксперимент
цифровизация
общество
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В России в 2023 году в качестве эксперимента запустят единую систему мониторинга и учета информации в сфере миграции, следует из материалов Минэкономразвития РФ.В цифровой формат намерены перевести основную часть услуг иностранным гражданам. Кроме того, в планах подписать соглашения по созданию домиграционных центров в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.Также, согласно информации МЭР, в текущем году специалисты планируют разработать методику оценки потребности секторов экономики РФ в трудовых ресурсах из-за рубежа, а также актуализировать Концепцию государственной миграционной политики на период до 2025 года.Ранее эксперты подсчитали необходимое России число мигрантов. Соответствующее исследование опубликовали в журнале “Новая экономическая ассоциация”.Его авторы пришли к выводу, что стране для сохранения численности населения стоит ежегодно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов.Читайте также: Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана — опрос
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россия мигранты цифровизация система эксперимент общество
россия мигранты цифровизация система эксперимент общество
Россия планирует запустить единую систему мониторинга мигрантов
Основную часть услуг, предоставляемых иностранным гражданам, в том числе мигрантам из Узбекистана, переведут в цифровой формат.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В России в 2023 году в качестве эксперимента запустят единую систему мониторинга и учета информации в сфере миграции, следует из материалов Минэкономразвития РФ.
В цифровой формат намерены перевести основную часть услуг иностранным гражданам. Кроме того, в планах подписать соглашения по созданию домиграционных центров в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.
Также, согласно информации МЭР, в текущем году специалисты планируют разработать методику оценки потребности секторов экономики РФ в трудовых ресурсах из-за рубежа, а также актуализировать Концепцию государственной миграционной политики на период до 2025 года.
Ранее эксперты подсчитали необходимое России число мигрантов. Соответствующее исследование опубликовали
в журнале “Новая экономическая ассоциация”.
Его авторы пришли к выводу, что стране для сохранения численности населения стоит ежегодно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов.