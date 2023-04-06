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Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
Узбекистанцы в России
Узбеки - один из 190 этносов, проживающих на территории Российской Федерации.
https://uz.sputniknews.ru/20230406/rossiyskie-rabotodateli-chasche-nanimayut-migrantov-iz-uzbekistana--opros--33635793.html
Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос
Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос
Исследование проходило с конца марта по начало апреля.
2023-04-06T18:44+0500
2023-04-06T18:44+0500
узбекистанцы в россии
россия
работа
узбекистанцы
трудовые мигранты
опрос
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на опрос Headhunter.В ходе опрашивания у работодателей спросили, как часто они нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют.При этом чаще всего берут на работу трудовых мигрантов из Узбекистана (56%) и Таджикистана (55%). Также работодатели охотно трудоустраивают граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана.Среди главных требований к соискателю называют наличие документов, необходимых для работы на территории России, знание русского языка на уровне чтения, письма и понимания на слух.Исследование проходило с 18 марта по 3 апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.Напомним, на начало марта в России находились около шести миллионов иностранцев, из них половина — трудовые мигранты.Читайте также:
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российские работодатели чаще нанимают мигрантов из узбекистана опрос headhunter результаты итоги результат как устроиться на работу в россии узбеки в россии как найти работу в россии трудовые мигранты в россии узбекистанцы новости новость миграция трудовая
российские работодатели чаще нанимают мигрантов из узбекистана опрос headhunter результаты итоги результат как устроиться на работу в россии узбеки в россии как найти работу в россии трудовые мигранты в россии узбекистанцы новости новость миграция трудовая

Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос

18:44 06.04.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Исследование проходило с конца марта по начало апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на опрос Headhunter.
В ходе опрашивания у работодателей спросили, как часто они нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют.
"В большинстве случаев (76%) работодатели принимают до 10 мигрантов в месяц. Еще 13% готовы трудоустроить до 20 иностранцев", - показали результаты.
При этом чаще всего берут на работу трудовых мигрантов из Узбекистана (56%) и Таджикистана (55%). Также работодатели охотно трудоустраивают граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана.
Среди главных требований к соискателю называют наличие документов, необходимых для работы на территории России, знание русского языка на уровне чтения, письма и понимания на слух.
Исследование проходило с 18 марта по 3 апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.
Напомним, на начало марта в России находились около шести миллионов иностранцев, из них половина — трудовые мигранты.
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