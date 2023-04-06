https://uz.sputniknews.ru/20230406/rossiyskie-rabotodateli-chasche-nanimayut-migrantov-iz-uzbekistana--opros--33635793.html
Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос
Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос
Исследование проходило с конца марта по начало апреля.
2023-04-06T18:44+0500
2023-04-06T18:44+0500
2023-04-06T18:44+0500
узбекистанцы в россии
россия
работа
узбекистанцы
трудовые мигранты
опрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/17/15662306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_351a7ae540f95e2b9a0209adf2036dc1.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на опрос Headhunter.В ходе опрашивания у работодателей спросили, как часто они нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют.При этом чаще всего берут на работу трудовых мигрантов из Узбекистана (56%) и Таджикистана (55%). Также работодатели охотно трудоустраивают граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана.Среди главных требований к соискателю называют наличие документов, необходимых для работы на территории России, знание русского языка на уровне чтения, письма и понимания на слух.Исследование проходило с 18 марта по 3 апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.Напомним, на начало марта в России находились около шести миллионов иностранцев, из них половина — трудовые мигранты.Читайте также:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/17/15662306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_920db1716c3857e4fd2c60a6cb16d77d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российские работодатели чаще нанимают мигрантов из узбекистана опрос headhunter результаты итоги результат как устроиться на работу в россии узбеки в россии как найти работу в россии трудовые мигранты в россии узбекистанцы новости новость миграция трудовая
российские работодатели чаще нанимают мигрантов из узбекистана опрос headhunter результаты итоги результат как устроиться на работу в россии узбеки в россии как найти работу в россии трудовые мигранты в россии узбекистанцы новости новость миграция трудовая
Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос
Исследование проходило с конца марта по начало апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщает
Sputnik Таджикистан со ссылкой на опрос Headhunter.
В ходе опрашивания у работодателей спросили, как часто они нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют.
"В большинстве случаев (76%) работодатели принимают до 10 мигрантов в месяц. Еще 13% готовы трудоустроить до 20 иностранцев", - показали результаты.
При этом чаще всего берут на работу трудовых мигрантов из Узбекистана (56%) и Таджикистана (55%). Также работодатели охотно трудоустраивают граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана.
Среди главных требований к соискателю называют наличие документов, необходимых для работы на территории России, знание русского языка на уровне чтения, письма и понимания на слух.
Исследование проходило с 18 марта по 3 апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.
Напомним, на начало марта в России находились около шести миллионов иностранцев, из них половина — трудовые мигранты.