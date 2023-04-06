https://uz.sputniknews.ru/20230406/rossiyskie-rabotodateli-chasche-nanimayut-migrantov-iz-uzbekistana--opros--33635793.html

Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос

Российские работодатели чаще нанимают мигрантов из Узбекистана – опрос

Исследование проходило с конца марта по начало апреля.

2023-04-06T18:44+0500

2023-04-06T18:44+0500

2023-04-06T18:44+0500

узбекистанцы в россии

россия

работа

узбекистанцы

трудовые мигранты

опрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/17/15662306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_351a7ae540f95e2b9a0209adf2036dc1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на опрос Headhunter.В ходе опрашивания у работодателей спросили, как часто они нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют.При этом чаще всего берут на работу трудовых мигрантов из Узбекистана (56%) и Таджикистана (55%). Также работодатели охотно трудоустраивают граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Азербайджана.Среди главных требований к соискателю называют наличие документов, необходимых для работы на территории России, знание русского языка на уровне чтения, письма и понимания на слух.Исследование проходило с 18 марта по 3 апреля. В нем приняли участие около 500 российских компаний.Напомним, на начало марта в России находились около шести миллионов иностранцев, из них половина — трудовые мигранты.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские работодатели чаще нанимают мигрантов из узбекистана опрос headhunter результаты итоги результат как устроиться на работу в россии узбеки в россии как найти работу в россии трудовые мигранты в россии узбекистанцы новости новость миграция трудовая