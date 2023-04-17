https://uz.sputniknews.ru/20230417/rossiya-obuv-proizvodstvo-uzbekistan-33996192.html

Российская компания будет производить в Узбекистане детскую обувь

Российская компания будет производить в Узбекистане детскую обувь

На начальном этапе продукцию будут экспортировать в страны СНГ, в дальнейшем компания планирует выйти на рынки Европы.

2023-04-17T17:04+0500

2023-04-17T17:04+0500

2023-04-17T17:04+0500

россия

обувь

узбекистан

производство

экспорт

экономика

предприятия

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Российская компания "Технолюкс" наладит в Узбекистане производство детской обуви, сообщает пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат".В ходе прошедшей встречи руководители компании и ассоциации обсудили детали открытия предприятия.Представители компании уже изучили производственный потенциал, сырьевую базу и условия для ведения бизнеса. Иностранное предприятие прошло регистрацию в Узбекистане, сейчас выбирают подходящую локацию для размещения мощностей.На начальном этапе обувная фабрика будет выпускать 80 тыс. пар обуви в год, с дальнейшим наращиванием объема до 110 — 120 тыс. пар. Основную часть производства составит детская обувь, но компания может расширить линейку продукции за счет женской обуви.Продукцию нового предприятия будут экспортировать в страны СНГ, в дальнейшем планируют выйти на рынки Европы.Узбекская сторона рассказала о правовой базе, регулирующей сферу, гарантиях для инвесторов, налоговых и таможенных льготах, а также кожевенно-обувных малых промзонах.Стороны договорились, что всю правовую и практическую поддержку в процессе запуска обувной фабрики и выводу продукции на экспорт окажет ассоциация "Узчармсаноат"."Технолюкс" на основе аутсорсинга выпускает детскую, зимнюю, спортивную обувь и поставляет продукцию в большинство российских торговых сетей.Читайте также: Кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны

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