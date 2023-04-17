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https://uz.sputniknews.ru/20230417/shel-k-mechte-devyatiklassnik-iz-buxary-sam-sobral-elektromobil---video--34008883.html
Шел к мечте: девятиклассник из Бухары сам собрал электромобиль - видео
Шел к мечте: девятиклассник из Бухары сам собрал электромобиль - видео
Юный изобретатель из Вобкена собрал электрический автомобиль.
2023-04-17T21:25+0500
2023-04-17T21:25+0500
видео
узбекистан
изобретатель
ребенок
наука
автомобиль
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Шахзод Эркинов родом из города Вобкент Бухарской области. Во время карантина он увлекся робототехникой и машиностроением. Мечта иметь собственную машину привела мальчика к тому, что он сам собрал электромобиль. Сколько времени он потратил на создание авто, какие еще у него есть изобретения, о чем теперь мечтает — юный изобретатель рассказал в нашем видео.
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Элина Бекназарова
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видео девятиклассник из бухары сам собрал электромобиль юный изобретатель из вобкена собрал талантливые люди узбекистана талантливые дети узбекистана машиностроение в узбекистане шахзод эркинов новости новость добрые новости
видео девятиклассник из бухары сам собрал электромобиль юный изобретатель из вобкена собрал талантливые люди узбекистана талантливые дети узбекистана машиностроение в узбекистане шахзод эркинов новости новость добрые новости

Шел к мечте: девятиклассник из Бухары сам собрал электромобиль - видео

21:25 17.04.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Юный изобретатель из Вобкена рассказал, как самостоятельно собрал электрический автомобиль.
Шахзод Эркинов родом из города Вобкент Бухарской области. Во время карантина он увлекся робототехникой и машиностроением.

Мечта иметь собственную машину привела мальчика к тому, что он сам собрал электромобиль.

Сколько времени он потратил на создание авто, какие еще у него есть изобретения, о чем теперь мечтает — юный изобретатель рассказал в нашем видео.
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