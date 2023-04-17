https://uz.sputniknews.ru/20230417/shel-k-mechte-devyatiklassnik-iz-buxary-sam-sobral-elektromobil---video--34008883.html
Шел к мечте: девятиклассник из Бухары сам собрал электромобиль - видео
Шел к мечте: девятиклассник из Бухары сам собрал электромобиль - видео
Юный изобретатель из Вобкена собрал электрический автомобиль.
2023-04-17T21:25+0500
2023-04-17T21:25+0500
2023-04-17T21:25+0500
видео
узбекистан
изобретатель
ребенок
наука
автомобиль
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Шахзод Эркинов родом из города Вобкент Бухарской области. Во время карантина он увлекся робототехникой и машиностроением. Мечта иметь собственную машину привела мальчика к тому, что он сам собрал электромобиль. Сколько времени он потратил на создание авто, какие еще у него есть изобретения, о чем теперь мечтает — юный изобретатель рассказал в нашем видео.
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
видео девятиклассник из бухары сам собрал электромобиль юный изобретатель из вобкена собрал талантливые люди узбекистана талантливые дети узбекистана машиностроение в узбекистане шахзод эркинов новости новость добрые новости
видео девятиклассник из бухары сам собрал электромобиль юный изобретатель из вобкена собрал талантливые люди узбекистана талантливые дети узбекистана машиностроение в узбекистане шахзод эркинов новости новость добрые новости
Шел к мечте: девятиклассник из Бухары сам собрал электромобиль - видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Юный изобретатель из Вобкена рассказал, как самостоятельно собрал электрический автомобиль.
Шахзод Эркинов родом из города Вобкент Бухарской области. Во время карантина он увлекся робототехникой и машиностроением.
Мечта иметь собственную машину привела мальчика к тому, что он сам собрал электромобиль.
Сколько времени он потратил на создание авто, какие еще у него есть изобретения, о чем теперь мечтает — юный изобретатель рассказал в нашем видео.