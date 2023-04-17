https://uz.sputniknews.ru/20230417/slovakiya-populyarnoe-izdanie-statya-anons-festival-cyetov-namangan-33978063.html
О наманганском фестивале цветов рассказали в Словакии
О наманганском фестивале цветов рассказали в Словакии
В статье одного из популярных словацких изданий говорится, что фестиваль цветов в Намангане способствует культурному обмену и взаимопониманию между народами. Он пройдет с 21 мая по 4 июня 2023 года.
2023-04-17T10:22+0500
2023-04-17T10:22+0500
2023-04-17T10:22+0500
узбекистан
наманган
фестиваль
цветы
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статья
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В популярной словацкой “Финансовой газете” опубликовали статью: "Узбекистан: Международный фестиваль цветов — праздник красоты”, сообщает ИА “Дунё”.Автор статьи — Владо Бачишин, генеральный директор аналитического Центра "Comenius Analytica" и главный редактор издания, рассказал, что с 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов.Он продемонстрирует потрясающее цветочное разнообразие и богатые культурные традиции региона.Автор отметил, что одна из самых впечатляющих особенностей фестиваля — замысловатые цветочные композиции. Их создают опытные местные мастера, которые используют в работе целый ряд техник, включая ткачество, резьбу по дереву и скульптуру.Международный фестиваль цветов в Намангане — это крупное ежегодное событие, привлекающее гостей со всего мира. Он не только позволяет оценить уникальную красоту флоры региона, но и способствует культурному диалогу и взаимопониманию между народами.Читайте также: В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства
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узбекистан наманган фестиваль цветов словакия газета статья культура общество
узбекистан наманган фестиваль цветов словакия газета статья культура общество
О наманганском фестивале цветов рассказали в Словакии
В статье одного из популярных словацких изданий говорится, что фестиваль цветов в Намангане способствует культурному обмену и взаимопониманию между народами. Он пройдет с 21 мая по 4 июня 2023 года.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik
. В популярной словацкой “Финансовой газете” опубликовали статью: "Узбекистан: Международный фестиваль цветов — праздник красоты”, сообщает
ИА “Дунё”.
Автор статьи — Владо Бачишин, генеральный директор аналитического Центра "Comenius Analytica" и главный редактор издания, рассказал, что с 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов.
Он продемонстрирует потрясающее цветочное разнообразие и богатые культурные традиции региона.
Автор отметил, что одна из самых впечатляющих особенностей фестиваля — замысловатые цветочные композиции. Их создают опытные местные мастера, которые используют в работе целый ряд техник, включая ткачество, резьбу по дереву и скульптуру.
Международный фестиваль цветов в Намангане — это крупное ежегодное событие, привлекающее гостей со всего мира. Он не только позволяет оценить уникальную красоту флоры региона, но и способствует культурному диалогу и взаимопониманию между народами.