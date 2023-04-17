https://uz.sputniknews.ru/20230417/slovakiya-populyarnoe-izdanie-statya-anons-festival-cyetov-namangan-33978063.html

О наманганском фестивале цветов рассказали в Словакии

О наманганском фестивале цветов рассказали в Словакии

В статье одного из популярных словацких изданий говорится, что фестиваль цветов в Намангане способствует культурному обмену и взаимопониманию между народами. Он пройдет с 21 мая по 4 июня 2023 года.

2023-04-17T10:22+0500

2023-04-17T10:22+0500

2023-04-17T10:22+0500

узбекистан

наманган

фестиваль

цветы

словакия

газета

статья

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32912706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13b4d811302d934a4df4b2575f75709c.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В популярной словацкой “Финансовой газете” опубликовали статью: "Узбекистан: Международный фестиваль цветов — праздник красоты”, сообщает ИА “Дунё”.Автор статьи — Владо Бачишин, генеральный директор аналитического Центра "Comenius Analytica" и главный редактор издания, рассказал, что с 21 мая по 4 июня в Намангане пройдет 62-й Международный фестиваль цветов.Он продемонстрирует потрясающее цветочное разнообразие и богатые культурные традиции региона.Автор отметил, что одна из самых впечатляющих особенностей фестиваля — замысловатые цветочные композиции. Их создают опытные местные мастера, которые используют в работе целый ряд техник, включая ткачество, резьбу по дереву и скульптуру.Международный фестиваль цветов в Намангане — это крупное ежегодное событие, привлекающее гостей со всего мира. Он не только позволяет оценить уникальную красоту флоры региона, но и способствует культурному диалогу и взаимопониманию между народами.Читайте также: В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства

узбекистан

наманган

словакия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан наманган фестиваль цветов словакия газета статья культура общество