https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-tashkente-proydet-festival-izobrazitelnogo-prikladnogo-iskusstva-33895025.html
В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства
В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства
В его рамках планируют проведение целого ряда мероприятий, в том числе выставку зарубежных художников, показ моделей исторических костюмов
2023-04-13T17:02+0500
2023-04-13T17:02+0500
2023-04-13T17:15+0500
узбекистан
культура
фестиваль
картины
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. С 17 по 21 апреля в Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщает корреспондент Sputnik.В его программе — показ исторических костюмов, подготовленных студентами Республиканской художественной школы им. П. Бенькова, различные мастер-классы, фотовыставка “Франция и ее исключительное наследие”, международная выставка "Встреча художников тюркского мира", международная научно-практическая конференция "Дизайн на стыке науки и искусства" и другие мероприятия.Выставка "Встреча художников тюркского мира" посвящена 30-летию организации ТЮРКСОЙ. Она пройдет в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.О развитии многостороннего сотрудничества стран — членов ТЮРКСОЙ также будут говорить в ходе круглого стола, который состоится в Академии художеств Узбекистана.Кроме того, мастер-классы по прикладному искусству, в частности, покажут:Программа фестиваля предусматривает проведение и других мероприятий.Читайте также:
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узбекистан ташкент фестиваль прикладное искусство живопись мастер-класс
узбекистан ташкент фестиваль прикладное искусство живопись мастер-класс
В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства
17:02 13.04.2023 (обновлено: 17:15 13.04.2023)
В его рамках планируют проведение целого ряда мероприятий, в том числе выставку зарубежных художников, показ исторических костюмов, выступление оркестра и ансамбля дойристов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. С 17 по 21 апреля в Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщает корреспондент Sputnik.
В его программе — показ исторических костюмов, подготовленных студентами Республиканской художественной школы им. П. Бенькова, различные мастер-классы, фотовыставка “Франция и ее исключительное наследие”, международная выставка "Встреча художников тюркского мира", международная научно-практическая конференция "Дизайн на стыке науки и искусства" и другие мероприятия.
Выставка "Встреча художников тюркского мира" посвящена 30-летию организации ТЮРКСОЙ. Она пройдет в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.
О развитии многостороннего сотрудничества стран — членов ТЮРКСОЙ также будут говорить в ходе круглого стола, который состоится в Академии художеств Узбекистана.
Кроме того, мастер-классы по прикладному искусству, в частности, покажут:
Баходир Султанов, Носир Маликов — резьба по ганчу;
Гайрат Шакиров, Бурхонходжа Мансурходжаев, Дильшод Камилов — роспись;
Шухрат Ахмедназаров, Абдумаджид Абдурахмонов — резьба по дереву;
Мария Третьякова — живопись (Россия);
Марина Бородина — создание декоративных объектов из акрилового стекла.
Программа фестиваля предусматривает проведение и других мероприятий.