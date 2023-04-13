https://uz.sputniknews.ru/20230413/v-tashkente-proydet-festival-izobrazitelnogo-prikladnogo-iskusstva-33895025.html

В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства

В Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства

В его рамках планируют проведение целого ряда мероприятий, в том числе выставку зарубежных художников, показ моделей исторических костюмов

2023-04-13T17:02+0500

2023-04-13T17:02+0500

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узбекистан

культура

фестиваль

картины

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. С 17 по 21 апреля в Ташкенте пройдет фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщает корреспондент Sputnik.В его программе — показ исторических костюмов, подготовленных студентами Республиканской художественной школы им. П. Бенькова, различные мастер-классы, фотовыставка “Франция и ее исключительное наследие”, международная выставка "Встреча художников тюркского мира", международная научно-практическая конференция "Дизайн на стыке науки и искусства" и другие мероприятия.Выставка "Встреча художников тюркского мира" посвящена 30-летию организации ТЮРКСОЙ. Она пройдет в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.О развитии многостороннего сотрудничества стран — членов ТЮРКСОЙ также будут говорить в ходе круглого стола, который состоится в Академии художеств Узбекистана.Кроме того, мастер-классы по прикладному искусству, в частности, покажут:Программа фестиваля предусматривает проведение и других мероприятий.Читайте также:

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