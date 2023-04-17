https://uz.sputniknews.ru/20230417/uzbekistan-mezhdunarodnye-avtoperevozki-rost-33993351.html
Насколько вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан
Насколько вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан
Спрос на перевозки в республику из других стран увеличился на 88%. Лидирующие направления — Россия и Беларусь.
2023-04-17T15:29+0500
2023-04-17T15:29+0500
2023-04-17T15:29+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года число заявок на перевозки в Узбекистан из других стран выросло на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная Биржа грузоперевозок ATI.SU.По количеству заявок лидирует Россия, рост — 89%. Схожую динамику в I квартале 2023 года зафиксировали в доставке грузов из Казахстана и Беларуси. А вот перевозки из Германии и Польши, напротив, существенно просели — на 32% и 41% соответственно.Также растет спрос на экспортные перевозки. Увеличение составило 50%. Вдвое выросло число заявок на перевозки из Узбекистана в Беларусь и на 65% — в Россию.По его словам, по той же причине растут торговые связи России и Беларуси с другими странами ЦА, а также Закавказья.При этом ставки пока не повышаются вслед за спросом, а напротив, несколько снизились. Можно сделать вывод, что рост предложения успевает за спросом.По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем эти тенденции сохранятся, хотя упомянутый позитивный эффект от санкций во многом уже исчерпан. Зато новым драйвером роста может стать Китай, который открывается после ковидных ограничений.Читайте также: В Узбекистане обнулят пошлины на импорт 36 видов продуктов питания и товаров
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узбекистан грузоперевозки международные перевозки статистика россия беларусь прогноз экономика
узбекистан грузоперевозки международные перевозки статистика россия беларусь прогноз экономика
Насколько вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан
Спрос на перевозки в республику из других стран увеличился на 88%. Лидирующие направления — Россия и Беларусь.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года число заявок на перевозки в Узбекистан из других стран выросло на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная Биржа грузоперевозок ATI.SU.
По количеству заявок лидирует Россия, рост — 89%. Схожую динамику в I квартале 2023 года зафиксировали в доставке грузов из Казахстана и Беларуси. А вот перевозки из Германии и Польши, напротив, существенно просели — на 32% и 41% соответственно.
Также растет спрос на экспортные перевозки. Увеличение составило 50%. Вдвое выросло число заявок на перевозки из Узбекистана в Беларусь и на 65% — в Россию.
“Рост спроса на российском и белорусском направлении стал логичным результатом западных санкций, в том числе запрета на работу российских и белорусских транспортных компаний в Европе. В результате мы видим масштабную перестройку логистических цепочек этих стран в пользу дружественных стран, в том числе Узбекистана”, — рассказал директор представительства в республике международной Биржи грузоперевозок ATI.SU Фарид Вахидов.
По его словам, по той же причине растут торговые связи России и Беларуси с другими странами ЦА, а также Закавказья.
При этом ставки пока не повышаются вслед за спросом, а напротив, несколько снизились. Можно сделать вывод, что рост предложения успевает за спросом.
По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем эти тенденции сохранятся, хотя упомянутый позитивный эффект от санкций во многом уже исчерпан. Зато новым драйвером роста может стать Китай, который открывается после ковидных ограничений.