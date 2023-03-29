https://uz.sputniknews.ru/20230329/v-uzbekistane-obnulyat-poshliny-na-import-36-vidov-produktov-pitaniya-tovarov-33331352.html

В Узбекистане обнулят пошлины на импорт 36 видов продуктов питания и товаров

В Узбекистане обнулят пошлины на импорт 36 видов продуктов питания и товаров

Как это повлияет на макроэкономические показатели проанализировал Центр экономических исследований и реформ

2023-03-29T17:35+0500

2023-03-29T17:35+0500

2023-03-29T17:35+0500

экономика

узбекистан

пошлина

товары

продукты

указ

рынок

импорт

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов 28 марта провел брифинг для журналистов, сообщает пресс-служба ЦЭИР.Он отметил, что за последние годы продовольственная инфляция в стране остается на высоком уровне. Рост цен на транспортные перевозки, удобрения и топливо также продолжает влиять на стоимость продуктов питания. В связи с этим президент подписал указ “О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках”.Документ предусматривает, в частности, список товаров (36 видов продуктов питания и товаров), при ввозе которых на территорию Узбекистана до 1 января 2024 года применяют нулевую ставку таможенной пошлины.Директор ЦЭИР Обид Хакимов рассказал о том, как принятые меры повлияют на благосостояние населения, рыночные цены и какой ожидают результат.По его оценкам, обнуление таможенных пошлин на отдельные виды потребительских товаров окажет двойной эффект.Кроме того, обнуление пошлин на эти виды потребительских товаров окажет адресную поддержку наиболее социально уязвимым слоям населения, малообеспеченные домохозяйства начнут потреблять больше.По словам Обида Хакимова, если наиболее уязвимые слои населения при покупке только кефира тратят 5,6 % от расходов домохозяйства, то на семьи с наиболее высокими доходами приходится лишь 0,7 % расходов на похожие товары.Результаты исследования также показывают, что соотношение расходов на эти продовольственные товары к доходам в 8-10 раз выше для бедных, чем для домохозяйств с наиболее высоким уровнем дохода.По оценкам ЦЭИР, обнуление таможенных пошлин на эти товары увеличит импорт мяса и мясных продуктов на $4,8 млн, сырных продуктов — почти на $900 тыс., орехов — на $1,3 млн, яблок и груш — на $1,9 млн, свежих фруктов — на $1,6 млн, шоколада — на $4,7 млн, кондитерских изделий — на $1,2 млн.Макроэкономические эффектыТовары, ввозимые из стран СНГ, не облагаются импортными таможенными пошлинами в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ). Из-за нарушений транспортно-логистических цепочек, остановки производств в странах — основных поставщиках, Узбекистан увеличил импорт из третьих стран, не входящих в ЗСТ СНГ, в отношении товаров, к которым применяются ставки импортных таможенных пошлин. Это в свою очередь приводит к удорожанию продукции на внутреннем рынке.В ходе исследования выяснилось, что 57 % продукции по рассматриваемым позициям в 2022-ом ввозили беспошлинно из стран СНГ, а по остальным 43 % импортируемым потребительским товарам применяли ставки таможенных пошлин.Ожидают, что обнуление пошлин приведет к умеренному увеличению импорта потребительских товаров по этим позициям на 6,7 %. Наибольшее увеличение импорта ожидают по следующим группам товаров:Вместе с тем, ожидают снижение импортных цен на внутреннем рынке на эти продукты на 1,16 процентных пункта.Это также позитивно скажется на сфере услуг по проживанию и питанию, перевозкам и хранению. Чуть менее ощутимое положительное влияние это окажет на сферу оптовой и розничной торговли, а также информацию и связь.Нововведение позволит сохранить населению 600 млрд сумов.Влияние на импортАнализ показал, что импорт продуктов питания из России, Молдавии, Казахстана, Беларуси, Украины сократится.При этом ожидается увеличение импорта из ЕС. Наибольший рост придется на Польшу, Францию, Италию.Увеличится также ввоз продуктов питания и товаров из Турции, Китая и Индии.Читайте также:

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