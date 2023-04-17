https://uz.sputniknews.ru/20230417/uzbekistan-tashkent-goryachaya-voda-otklyuchenie-rayony-33977376.html

В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду — адреса

В некоторых районах Ташкента отключат горячую воду — адреса

Подачу горячей воды остановят на двое суток из-за ремонтных работ Ташкентской ТЭЦ

2023-04-17T09:45+0500

2023-04-17T09:45+0500

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узбекистан

ташкент

горячая вода

отключение воды

район

общество

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сегодня с 9.00 планируют отключение горячей воды в ряде районов Ташкента, сообщает оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent.Подачу горячей воды прекратят 17 апреля в 9.00 и возобновят в среду, 19 апреля 2023 года.Причина отключений — ремонтные работы, проводимые АО “Узсувтаъминот” на водоводах холодной воды.Адреса, по которым не будет горячей воды:Мирабадский районул. Нукус, Ойбек, Шевченко, Шахрисабз, Чимкент, С. Барака, С. Азимова, Афросиаб, 1-й проезд Катта Миробод, 7-й проезд Мираншох, 1-й проезд Нукус, А.Темура, Фидокор, Б. Турон, Мирабад, Госпитальная, массив Госпитальный;Мирзо-Улугбекский районул. А. Тукая, Узбекистон овози;Юнусабадский районул. Матбуотчилар, Сайилгох, Ш. Рашидова;Шайхантахурский районмассив Ак-Тепа, ул. Гулханий, микрорайон Ак-Тепа , ул. С. Дарваза, Есенина, Нурафшон и Увайси;Яккасарайский районул. Бабура, Х. Умарова, МКАД, А. Каххара, Нукус, К. Бешагач, Х. Сулаймон, Глинки, массивы Башлык, Кушбеги, Башлык 1-й проезд, Кушбеги, Чупон ота, ул. Руставели, Богибустон, Яккасарой 1-й проезд, Яккасарой 2-й проезд, Нурмухаммедов, Комила Яшина, Сафдош, Мукими, Сукрот, Мукими 1-й проезд, Шохжахон, Акромходжаева, Ракат, Имам Ат-Термизи, Урикзор, Урикзор 1-й проезд, Жамшид Шоший, Жамшид Шоший 1-й проезд, Беларик, Тошбулок, Ботира Бабаева, Аския, Абдуллы Авлони, Юсуфа Хос Хожиба, Жийдазор, Братислава, Ракатбоши, Мирабад, Кухинур, Тафаккур, Богсарой, Вохидова, Сарабустон, Юнуса Раджаби, Самарканд, Афросиаб, Шарафа Рашидова;Яшнабадский районул. С. Азимова, Эльбека, Той-тепа, Истиклол, Истикбол, Шахрисабская, Махтумкули;Чиланзарский районкварталы 1−10, 17 − 19, 20а, Е, Ц, И-24, ул. Мукими, Лутфи, Домбрабад, Наккошлик, Чиланзар, Чупон ота;Сергелийский районул. С. Талипова, М. Хадар, Олтин водий, международный аэропорт.Читайте также: В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям

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