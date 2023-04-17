https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-tashkent-na-chm-priedut-zvezdy-boksa-34008502.html

В Ташкент на ЧМ приедут звезды бокса

В Ташкент на ЧМ приедут звезды бокса

На турнире за победу поборются семь действующих чемпионов из пяти стран мира.

2023-04-17T21:13+0500

2023-04-17T21:13+0500

2023-04-17T21:13+0500

спорт

узбекистан

чемпионат мира по боксу

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В предстоящем мировом первенстве по боксу примут участие семь действующих чемпионов, передает НОК.Всего в турнире будут участвовать более 640 спортсменов из 104 стран. Из них Сакен Бибоссинов (Казахстан), Томоя Цубои (Япония), Софьян Омиха (Франция), Севон Оказава (Япония), Еонлис Эрнандес (Куба), Лорен Алфонсо (Азербайджан), Хулио Ла Круз (Куба) – чемпионы мира.Чемпионат пройдет в Humo Arena в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн, а победители получат по $200 тыс. Приз за второе место — $100 тыс., бронзовым медалистам достанется по $50 тыс.Начнется чемпионат 30 апреля с церемонии открытия, первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая, сообщили в ассоциации.Читайте также:

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