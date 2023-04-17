https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-tashkente-nachnut-stroit-mnogoyarusnye-parkovki-33983732.html

В Ташкенте начнут строить многоярусные парковки

В Ташкенте начнут строить многоярусные парковки

Многоярусные парковки будут строить на основных автомагистралях при въезде в столицу.

2023-04-17T12:35+0500

2023-04-17T12:35+0500

2023-04-17T12:46+0500

узбекистан

ташкент

парковка

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Ташкенте начнут строительство многоярусных парковок.Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало проект, который определяет порядок строительства многоэтажных автостоянок в городе Ташкенте.Планируется создать автостоянки за счет средств государственного бюджета или на основе государственно-частного партнерства.Документ определяет критерии предоставления земельных участков под строительство автостоянок на территории Ташкента. В частности, многоярусные парковки будут строить на основных автомагистралях при въезде в столицу.Они также появятся при крупных торгово-развлекательных и спортивных комплексах, высших учебных заведениях, где днем бывает многолюдно.Кроме того, многоэтажные автостоянки будут строить на производственных объектах с большим количеством работников.Еще одним критерием для создания таких парковок станет близость к аэропортам, железнодорожным вокзалам, автобусным станциям и стоянкам такси для отправления за пределы города.При этом размещение парковок не должно противоречить безопасности движения. Стоянки будут строить в соответствии с требованиями градостроительной, пожарной безопасности, экологии и санитарии.Свободные земельные участки под строительство автостоянок выявит рабочая комиссия в составе представителей Минтранса, Кадастрового агентства, Минстроя, территориальных органов МВД, ГУП "ТошкентбошпланЛИТИ" и хокимията столицы.План размещения автостоянок составят в автоматизированной информационной системе "YERELEKTRON". Отбор частных партнеров будет проходить согласно законодательству на основе тендеров.Читайте также: Шавкат Мирзиёев ознакомился с концепцией проекта "Новый Ташкент"

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узбекистан ташкент многоуровневые парковки начнут строить где будут располагаться возле торговых центров аэропорт вокзал предприятие въезд в город