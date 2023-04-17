https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-uzbekistane-otkroyut-sportmaster-33991520.html
В Узбекистане откроют "Спортмастер"
В Узбекистане откроют "Спортмастер"
Российский ритейлер откроет первый магазин в республике в 2023 году.
2023-04-17T14:35+0500
2023-04-17T14:35+0500
2023-04-17T14:35+0500
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узбекистан
компания
магазин
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Российский ритейлер "Спортмастер" планирует открыть 2023 году первый магазин в Узбекистане в строящемся торговом центре Tashkent City Mall, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торгового центра."Спортмастер" предлагает широкий ассортимент спортивной продукции для мужчин, женщин и детей от разных брендов: качественный инвентарь для фитнеса, летних и зимних видов спорта, а также одежду, обувь и аксессуары.Торговый центр Tashkent City Mall должен открыться в августе 2023 года. На площади 250 тысяч гектаров здесь планируется разместить более 300 розничных точек, фут-кортов и мест развлечения.Читайте также: Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями
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узбекистан ташкент tashkent city mall спортмастер российский ритейлер спортивные товары
узбекистан ташкент tashkent city mall спортмастер российский ритейлер спортивные товары
В Узбекистане откроют "Спортмастер"
Российский ритейлер откроет первый магазин в республике в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik.
Российский ритейлер "Спортмастер" планирует открыть 2023 году первый магазин в Узбекистане в строящемся торговом центре Tashkent City Mall, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торгового центра.
"Tashkent City Mall подписал соглашение о сотрудничестве с международной сетью спортивных магазинов "Спортмастер", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ТЦ.
"Спортмастер" предлагает широкий ассортимент спортивной продукции для мужчин, женщин и детей от разных брендов: качественный инвентарь для фитнеса, летних и зимних видов спорта, а также одежду, обувь и аксессуары.
Торговый центр Tashkent City Mall должен открыться в августе 2023 года. На площади 250 тысяч гектаров здесь планируется разместить более 300 розничных точек, фут-кортов и мест развлечения.