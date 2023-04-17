https://uz.sputniknews.ru/20230417/v-uzbekistane-otkroyut-sportmaster-33991520.html

В Узбекистане откроют "Спортмастер"

В Узбекистане откроют "Спортмастер"

Российский ритейлер откроет первый магазин в республике в 2023 году.

2023-04-17T14:35+0500

2023-04-17T14:35+0500

2023-04-17T14:35+0500

россия

узбекистан

компания

магазин

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Российский ритейлер "Спортмастер" планирует открыть 2023 году первый магазин в Узбекистане в строящемся торговом центре Tashkent City Mall, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торгового центра."Спортмастер" предлагает широкий ассортимент спортивной продукции для мужчин, женщин и детей от разных брендов: качественный инвентарь для фитнеса, летних и зимних видов спорта, а также одежду, обувь и аксессуары.Торговый центр Tashkent City Mall должен открыться в августе 2023 года. На площади 250 тысяч гектаров здесь планируется разместить более 300 розничных точек, фут-кортов и мест развлечения.Читайте также: Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями

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