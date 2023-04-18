https://uz.sputniknews.ru/20230418/amerikantsev-prosyat-ne-putatsya-pod-nogami-34015758.html
Американцев просят не путаться под ногами
Американцев просят не путаться под ногами
Китай и Бразилия укрепляют антиамериканский альянс.
2023-04-18T09:02+0500
2023-04-18T09:02+0500
2023-04-18T09:11+0500
сша
брикс
политика
мнение эксперта
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Есть в наши дни эта патологическая привычка, например, газеты The New York Times: свои двусторонние дела обсуждают Китай и Бразилия, но газета пишет о своем, о девичьем — об Украине, считает колумнист РИА Новости. О том, как две обозначенные страны раньше "отказались осудить" Россию и "отказались поставлять" оружие на Украину. Последнее относится, понятно, не к Китаю, а к Бразилии — хотя кто в Латинской Америке отправляет оружие Киеву в качестве символического ясака Америке и Западу? Разве что Эквадор, да и тот скорее об этом говорит, нежели делает.Но кто вообще выдумал, что бразильский президент отправился в Китай, страну, которая уже более десятилетия является первым экономическим партнером для его государства, чтобы решать там проблемы конфликта в тысячах километров от границ обеих стран? Максимум речь шла о том, чтобы этот конфликт не создавал проблем в их двусторонних отношениях.За четыре дня визита президента Лулы тот только однажды высказался по Украине, и то лишь потому, что ему задал такой вопрос журналист. Ответ звучал так: "США должны прекращать поддерживать войну и начинать говорить о мире. Евросоюз должен начинать говорить о мире". И только. Во всяческих двусторонних документах по итогам визита мы видим известные и раньше официальные позиции Китая и Бразилии, например, стандартную в сегодняшней дипломатии фразу насчет того, что надо находить мирное решение конфликта.О чем тогда говорили два лидера — Лула да Силва и Си Цзиньпин? И в целом какие вопросы обсуждал бразильский президент в Китае? А зачем все ездят в Китай — для развития экономических связей, конечно, и всегда берут с собой немалую делегацию. Так и на этот раз.От американских родителей требуют не стоять на пути прогрессаЭтот же вопрос, об итогах визита, пекинское издание Global Times задало ключевому советнику Лулы — Селсо Амориму. И получило ответ: прежде всего речь о деловых связах, обсуждаем существующие и договариваемся о новых сферах. А именно — насчет сотрудничества в производстве полупроводников, инвестиций в новые проекты по охране окружающей среды и прочего.Абсолютно нормальные темы для разговора — и кто сказал, что даже по этим вопросам выковывается антиамериканский альянс? А сказали это те, кто хотел бы сохранить монополию на несколько самых сложных видов полупроводников, да что там — в целом монополизировать отрасль в международном масштабе. То есть американцы.Поэтому и выглядел как демонстративная акция визит Лулы в шанхайскую штаб-квартиру корпорации Huawei, превращенную в какой-то символ "китайского вызова" Америке. Немалая часть усилий американской дипломатии в последние годы была посвящена тому, чтобы ни один из союзников США не смел иметь дел с этой компанией и десятками других в придачу. Но посмотрите, что на эту тему говорит Аморим: мы, бразильцы, сотрудничаем с этой корпорацией давно, но мы просто выбираем лучшее. Когда они нам предлагают лучшее — мы это берем у них.И еще: когда кто-то мешает нам торговать из-за их введенных против кого-то односторонних санкций, мы смотрим, как этому совместно препятствовать. А когда нам мешают торговать, отслеживая или пресекая финансовые потоки, то мы переходим на расчеты в наших национальных валютах. Собственно, соглашение об этом было заключено двумя странами еще 30 марта, в ходе нынешнего же визита обсуждались дальнейшие шаги в сфере финансов.В этих фактах и словах — вся суть позиции многих десятков стран мира, не относящихся к Западу. И здесь суть политики объединения, первая буква которого обозначает Бразилию, то есть БРИКС (прочие буквы — это Россия, Индия, Китай и Южная Африка).БРИКС можно считать антиамериканским альянсом только в одной ситуации — если Америка и ее союзники препятствуют этим пяти странам развивать отношения между собой так, как те считают правильным и выгодным (а США это делают). Позицию БРИКС в таком случае можно выразить одной простой фразой: мы нейтральны к вашим конфликтным ситуациям, и не путайтесь у нас под ногами, уйдите с дороги, когда мы решаем свои дела. Будете путаться — всем станет казаться, что у нас тут антиамериканский альянс, а вам этого точно не нужно.Ну а начавшийся после поездки Лулы в Китай визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву или поездка Сергея Лаврова в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу — это уже совсем другой сюжет. Но тоже очень интересный.Читайте также:
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американцев просят не путаться под ногами сша вашингтон американцы политика брикс бразилия россия индия китай юар политика мнение эксперта новости новость нато
американцев просят не путаться под ногами сша вашингтон американцы политика брикс бразилия россия индия китай юар политика мнение эксперта новости новость нато
Американцев просят не путаться под ногами
09:02 18.04.2023 (обновлено: 09:11 18.04.2023)
Стандартный — и неверный — взгляд на результаты завершившегося визита в Пекин президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы такой: Китай и Бразилия, два члена объединения БРИКС, продолжили укреплять антиамериканский альянс.
Есть в наши дни эта патологическая привычка, например, газеты The New York Times: свои двусторонние дела обсуждают Китай и Бразилия, но газета пишет о своем, о девичьем — об Украине, считает колумнист РИА Новости
. О том, как две обозначенные страны раньше "отказались осудить" Россию и "отказались поставлять" оружие на Украину. Последнее относится, понятно, не к Китаю, а к Бразилии — хотя кто в Латинской Америке отправляет оружие Киеву в качестве символического ясака Америке и Западу? Разве что Эквадор, да и тот скорее об этом говорит, нежели делает.
Но кто вообще выдумал, что бразильский президент отправился в Китай, страну, которая уже более десятилетия является первым экономическим партнером для его государства, чтобы решать там проблемы конфликта в тысячах километров от границ обеих стран? Максимум речь шла о том, чтобы этот конфликт не создавал проблем в их двусторонних отношениях.
За четыре дня визита президента Лулы тот только однажды высказался по Украине, и то лишь потому, что ему задал такой вопрос журналист. Ответ звучал так: "США должны прекращать поддерживать войну и начинать говорить о мире. Евросоюз должен начинать говорить о мире". И только. Во всяческих двусторонних документах по итогам визита мы видим известные и раньше официальные позиции Китая и Бразилии, например, стандартную в сегодняшней дипломатии фразу насчет того, что надо находить мирное решение конфликта.
О чем тогда говорили два лидера — Лула да Силва и Си Цзиньпин? И в целом какие вопросы обсуждал бразильский президент в Китае? А зачем все ездят в Китай — для развития экономических связей, конечно, и всегда берут с собой немалую делегацию. Так и на этот раз.
Этот же вопрос, об итогах визита, пекинское издание Global Times задало ключевому советнику Лулы — Селсо Амориму. И получило ответ: прежде всего речь о деловых связах, обсуждаем существующие и договариваемся о новых сферах. А именно — насчет сотрудничества в производстве полупроводников, инвестиций в новые проекты по охране окружающей среды и прочего.
Абсолютно нормальные темы для разговора — и кто сказал, что даже по этим вопросам выковывается антиамериканский альянс? А сказали это те, кто хотел бы сохранить монополию на несколько самых сложных видов полупроводников, да что там — в целом монополизировать отрасль в международном масштабе. То есть американцы.
Поэтому и выглядел как демонстративная акция визит Лулы в шанхайскую штаб-квартиру корпорации Huawei, превращенную в какой-то символ "китайского вызова" Америке. Немалая часть усилий американской дипломатии в последние годы была посвящена тому, чтобы ни один из союзников США не смел иметь дел с этой компанией и десятками других в придачу. Но посмотрите, что на эту тему говорит Аморим: мы, бразильцы, сотрудничаем с этой корпорацией давно, но мы просто выбираем лучшее. Когда они нам предлагают лучшее — мы это берем у них.
И еще: когда кто-то мешает нам торговать из-за их введенных против кого-то односторонних санкций, мы смотрим, как этому совместно препятствовать. А когда нам мешают торговать, отслеживая или пресекая финансовые потоки, то мы переходим на расчеты в наших национальных валютах. Собственно, соглашение об этом было заключено двумя странами еще 30 марта, в ходе нынешнего же визита обсуждались дальнейшие шаги в сфере финансов.
В этих фактах и словах — вся суть позиции многих десятков стран мира, не относящихся к Западу. И здесь суть политики объединения, первая буква которого обозначает Бразилию, то есть БРИКС (прочие буквы — это Россия, Индия, Китай и Южная Африка).
БРИКС можно считать антиамериканским альянсом только в одной ситуации — если Америка и ее союзники препятствуют этим пяти странам развивать отношения между собой так, как те считают правильным и выгодным (а США это делают). Позицию БРИКС в таком случае можно выразить одной простой фразой: мы нейтральны к вашим конфликтным ситуациям, и не путайтесь у нас под ногами, уйдите с дороги, когда мы решаем свои дела. Будете путаться — всем станет казаться, что у нас тут антиамериканский альянс, а вам этого точно не нужно.
Ну а начавшийся после поездки Лулы в Китай визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву или поездка Сергея Лаврова в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу — это уже совсем другой сюжет. Но тоже очень интересный.