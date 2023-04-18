https://uz.sputniknews.ru/20230418/inzhener-uzbekistan-rossiya-startap-razrabotka-bionicheskiy-protez-ruka-34018949.html

Рука помощи: как инженер из Узбекистана разрабатывает бионические протезы

Рука помощи: как инженер из Узбекистана разрабатывает бионические протезы

Тимур Сайфутдинов основал российский стартап и помогает людям вновь обрести утраченные кисти рук и жить полной жизнью.

2023-04-18T15:14+0500

2023-04-18T15:14+0500

2023-04-18T15:58+0500

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общество

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Бионический протез заменяет ампутированную руку — человек может двигать пальцами, брать и удерживать предметы, перелистывать страницы, писать текст. Именно такие протезы разрабатывает Тимур Сайфутдинов. С чего он начинал, удалось ли заработать первый миллион долларов и сколько человек в его команде — об этом разработчик рассказал в интервью Sputnik.Люди лишаются конечностей по разным причинам — например, в ДТП, из-за болезни или удара током, вследствие несчастного случая. Но это не значит, что из-за ампутации пациент вынужден будет отказаться от привычного образа жизни.Тимур Сайфутдинов основал российский стартап, который разрабатывает бионические протезы кистей рук. Нередко его называют узбекским Илоном Маском, хотя сам он относится к этому с улыбкой.Тимур родился в Узбекистане, но уже несколько лет живет и работает в России. Он приехал в Москву, где поступил в Национальный исследовательский технологический университет МИСиС и там же основал компанию Max Bionic.Российский стартап назвали в честь сооснователя Максима Ляшко — инженера из Норильска, который лишился руки из-за несчастного случая.Тимур четко знал, чем он хочется заниматься, поэтому и Москва уже вскоре начала покоряться разработчику: он собрал команду инженеров, которые также, как и он хотели решать сложные технические задачи. А результаты не заставили себя долго ждать — компания уже заработала свой первый миллион долларов.В 2021 году Тимур получил Red Dot Award — одну из самых авторитетных международных премий в области дизайна. И теперь первый российский продукт — один из экземпляров кисти MeHandA находится в экспозиции Музея дизайна в Эссене как предмет технического искусства.Сегодня команда Тимура, в которой порядка 10-ти человек, работает над несколькими направлениями. В частности, инженеры разрабатывают совершенно новую бионическую кисть, которую представят на международной выставке ортопедической и реабилитационной техники OTWorld. Она ежегодно проходит в немецком Лейпциге.История и сила духа кого из пациентов произвели на Тимура особое впечатление, а также о чем он сегодня мечтает — об этом смотрите в нашем интервью.Читайте также: На бесплатное обеспечение нуждающихся жителей протезами выделили 18 млрд сумов

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узбекистан россия технологии инновации протез стартап разработка инженер общество это интересно