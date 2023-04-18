https://uz.sputniknews.ru/20230418/iskusstvennyy-intellekt-razvitie-ugrozy-34000356.html

Чем грозит развитие искусственного интеллекта

Чем грозит развитие искусственного интеллекта

Google: эволюция искусственного интеллекта может увеличить масштабы дезинформации.

2023-04-18T07:00+0500

2023-04-18T07:00+0500

2023-04-18T07:00+0500

это интересно

искусственный интеллект

развитие

угрозы

прогноз

google

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может увеличить масштаб дезинформации, сообщает РИА Новости.Об этом глава Google Сундар Пичаи рассказал в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможных рисках роста дезинформации.По его словам, искусственный интеллект сможет, например, создать видео или другой новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но на самом деле является ложью. Это может "причинить много вреда".Также гендиректор Google отметил, что развитие ИИ повлияет "на каждый продукт в каждой компании".В марте 2023 года американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо. Его авторы призвали приостановить работы в области ИИ хотя бы на полгода, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.Читайте также: Кого пока не могут заменить роботы

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

искусственный интеллект развитие угрозы прогноз google это интересно