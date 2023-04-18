https://uz.sputniknews.ru/20230418/iskusstvennyy-intellekt-razvitie-ugrozy-34000356.html
Чем грозит развитие искусственного интеллекта
Чем грозит развитие искусственного интеллекта
Google: эволюция искусственного интеллекта может увеличить масштабы дезинформации.
2023-04-18T07:00+0500
2023-04-18T07:00+0500
2023-04-18T07:00+0500
это интересно
искусственный интеллект
развитие
угрозы
прогноз
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/34001211_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_986c3167daca60eba3a20b09eef83338.jpg
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может увеличить масштаб дезинформации, сообщает РИА Новости.Об этом глава Google Сундар Пичаи рассказал в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможных рисках роста дезинформации.По его словам, искусственный интеллект сможет, например, создать видео или другой новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но на самом деле является ложью. Это может "причинить много вреда".Также гендиректор Google отметил, что развитие ИИ повлияет "на каждый продукт в каждой компании".В марте 2023 года американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо. Его авторы призвали приостановить работы в области ИИ хотя бы на полгода, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.Читайте также: Кого пока не могут заменить роботы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/34001211_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_7b12d57e862d501cb0baa0f1b2ee9c0c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
искусственный интеллект развитие угрозы прогноз google это интересно
искусственный интеллект развитие угрозы прогноз google это интересно
Чем грозит развитие искусственного интеллекта
Google: эволюция искусственного интеллекта может увеличить масштабы дезинформации.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik
. Развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может увеличить масштаб дезинформации, сообщает
РИА Новости.
Об этом глава Google Сундар Пичаи рассказал в интервью американскому телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможных рисках роста дезинформации.
"ИИ бросит этому вызов на более глубоком уровне. Масштаб проблемы будет намного больше", — заявил Пичаи.
По его словам, искусственный интеллект сможет, например, создать видео или другой новостной контент, который будет выглядеть правдоподобно, но на самом деле является ложью. Это может "причинить много вреда".
Также гендиректор Google отметил, что развитие ИИ повлияет "на каждый продукт в каждой компании".
В марте 2023 года американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо. Его авторы призвали приостановить работы в области ИИ хотя бы на полгода, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.