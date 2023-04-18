https://uz.sputniknews.ru/20230418/kak-v-uzbekistane-reshayut-problemu-zadoljennostey-po-alimentam-34026728.html

Как в Узбекистане решают проблему задолженностей по алиментам

Как в Узбекистане решают проблему задолженностей по алиментам

Задолженность по алиментам лиц, отбывающих уголовное наказание, покрывает специальный Фонд. Должников по алиментам привлекут к оплачиваемым общественным работам с вычетом половины зарплаты в счет долга.

2023-04-18T14:25+0500

2023-04-18T14:25+0500

2023-04-18T14:25+0500

узбекистан

бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре узбекистана

алименты

выплата

брифинг

общество

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В первом квартале 2023 года алименты в размере 495 млрд сумов взыскали в пользу детей, нуждающихся в материальной помощи. Об этом сообщил на брифинге в АИМК Фаррух Тошпулатов, руководитель информационной службы Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.Также за счет Фонда выплаты алиментов покрыли задолженность лиц, привлеченных к уголовной ответственности: 487 истцам выплатили средства в размере 6,2 млрд сумов.Помимо этого, Бюро помогло трудоустроить более 6 тыс. безработных родителей, не платящих алименты, а также примирить свыше 11 тыс.семей.На официальном сайте Бюро размещают информацию о лицах, уклоняющихся от алиментных обязательств и объявленных в розыск. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий за три месяца нашли 1472 граждан.Согласно информации Министерства юстиции, в Узбекистане в 2021 году к административной ответственности привлекли более 5,3 тыс. граждан, отказывающихся платить алименты на своих несовершеннолетних детей. В 2022 году их число увеличилось до 8,7 тыс.Вступивший в силу закон, направленный на защиту прав, свобод и законных интересов женщин и детей, ввел новый вид административного взыскания — обязательное привлечение к оплачиваемым общественным работам.При этом 50% заработной платы лиц, привлекаемых к таким работам, направят на погашение задолженности по алиментам.Напомним, что в 2022 году при Бюро принудительного исполнения создан Фонд выплаты алиментов. Он не просто оказывает финансовую поддержку детям, но и гарантирует право государства привлекать должников к ответственности за уклонение от уплаты алиментов.Фонд следит за платежными процедурами через Единую информационную систему исполнения и контроля алиментных обязательств.Бюро оформляет банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов) и перечисляет на нее деньги из заработной платы должника.Читайте также: В Узбекистане ужесточили наказание за насилие в отношении детей

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