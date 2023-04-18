https://uz.sputniknews.ru/20230418/kto-predstavit-uzbekistan-na-chempionate-azii-po-tyazheloy-atletike-podrobnosti-34017223.html

Кто представит Узбекистан на ЧА по тяжелой атлетике — подробности

Кто представит Узбекистан на ЧА по тяжелой атлетике — подробности

Федерация тяжёлой атлетики объявила состав сборной республики, которая выступит на ЧА в южнокорейском Чинджу с 3 по 13 мая

2023-04-18T08:23+0500

2023-04-18T08:23+0500

2023-04-18T09:15+0500

спорт

узбекистан

тяжелая атлетика

федерация по тяжелой атлетике узбекистана

южная корея

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. С 3 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди взрослых, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Данное первенство — одно из отборочных состязаний к Олимпиаде-2024 в Париже.Федерация тяжелой атлетики Узбекистана объявила состав сборной для выступления на предстоящем чемпионате.В сборную команду вошли, в частности, олимпийские чемпионы Руслан Нурудинов и Акбар Джураев, а также чемпионы мира Достон Якубов и Турсуной Джабборова. Полный состав сборной Узбекистана следующий:Мужчины:Женщины:Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе. Он проходил в столице Казахстана Астане с 9 по 14 апреля.В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.Читайте также:

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