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https://uz.sputniknews.ru/20230418/kto-predstavit-uzbekistan-na-chempionate-azii-po-tyazheloy-atletike-podrobnosti-34017223.html
Кто представит Узбекистан на ЧА по тяжелой атлетике — подробности
Кто представит Узбекистан на ЧА по тяжелой атлетике — подробности
Федерация тяжёлой атлетики объявила состав сборной республики, которая выступит на ЧА в южнокорейском Чинджу с 3 по 13 мая
2023-04-18T08:23+0500
2023-04-18T09:15+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
федерация по тяжелой атлетике узбекистана
южная корея
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. С 3 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди взрослых, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Данное первенство — одно из отборочных состязаний к Олимпиаде-2024 в Париже.Федерация тяжелой атлетики Узбекистана объявила состав сборной для выступления на предстоящем чемпионате.В сборную команду вошли, в частности, олимпийские чемпионы Руслан Нурудинов и Акбар Джураев, а также чемпионы мира Достон Якубов и Турсуной Джабборова. Полный состав сборной Узбекистана следующий:Мужчины:Женщины:Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе. Он проходил в столице Казахстана Астане с 9 по 14 апреля.В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.Читайте также:
узбекистан
южная корея
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спорт узбекистан чемпионат азии тяжелая атлетика южная корея чинджу олимпийские чемпионы руслан нурудинов акбар джураев чемпионы мира достон якубов турсуной джабборова
спорт узбекистан чемпионат азии тяжелая атлетика южная корея чинджу олимпийские чемпионы руслан нурудинов акбар джураев чемпионы мира достон якубов турсуной джабборова

Кто представит Узбекистан на ЧА по тяжелой атлетике — подробности

08:23 18.04.2023 (обновлено: 09:15 18.04.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаАдхамжон Эргашев стал абсолютным чемпионом по тяжёлой атлетике в Бахрейне
Адхамжон Эргашев стал абсолютным чемпионом по тяжёлой атлетике в Бахрейне - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Федерация тяжелой атлетики объявила состав сборной республики, которая выступит на ЧА в южнокорейском Чинджу с 3 по 13 мая.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. С 3 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди взрослых, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Данное первенство — одно из отборочных состязаний к Олимпиаде-2024 в Париже.
Федерация тяжелой атлетики Узбекистана объявила состав сборной для выступления на предстоящем чемпионате.
В сборную команду вошли, в частности, олимпийские чемпионы Руслан Нурудинов и Акбар Джураев, а также чемпионы мира Достон Якубов и Турсуной Джабборова.
Полный состав сборной Узбекистана следующий:
Мужчины:
-55 кг: Огабек Нафасов
-67 кг: Диёр Рузметов
-73 кг: Адхамжон Эргашев
-73 кг: Достон Якубов
-89 кг: Ходжиакбар Олимов
-96 кг: Суннатилла Усаров
-102 кг: Руслан Нурудинов
-109 кг: Курбонмурод Намозов
+109 кг: Акбар Джураев
+109 кг: Рустам Джангабаев
Женщины:
-55 кг: Нигора Абдуллаева
-55 кг: Джамила Панфилова
-81 кг: Ригина Адашбоева
+87 кг: Турсуной Джабборова
Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе. Он проходил в столице Казахстана Астане с 9 по 14 апреля.
В копилке сборной Узбекистана — 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
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