https://uz.sputniknews.ru/20230418/natsionalnyy-filarmonicheskiy-orkestr-rossii-priedet-v-uzbekistan--34015194.html
Национальный филармонический оркестр России приедет в Узбекистан
Национальный филармонический оркестр России приедет в Узбекистан
Музыканты исполнят произведения Чайковского и Рахманинова.
2023-04-18T08:03+0500
2023-04-18T08:03+0500
2023-04-18T09:18+0500
культура
классическая музыка
национальный филармонический оркестр россии
узбекистан
концерт
благотворительность
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова приедет в Узбекистан с благотворительными концертами, передает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства республики.На концерте в Ташкенте музыканты исполнят "Итальянское каприччио" Петра Чайковского, концерт № 1 для скрипки с оркестром Макса Бруха и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Мероприятие состоится в ГАБТ имени Алишера Навои.В Бухаре прозвучат сюиты из балетов Петра Чайковского "Спящая красавица", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Концерт пройдет в Бухарском областном драматическом музыкальном театре.Музыкальные мероприятия состоятся при поддержке Фонда развития культуры и искусства при кабмине Узбекистана и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".Читайте также:Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт
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Национальный филармонический оркестр России приедет в Узбекистан
08:03 18.04.2023 (обновлено: 09:18 18.04.2023)
Музыканты исполнят произведения великих российских композиторов — Чайковского и Рахманинова.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова приедет в Узбекистан с благотворительными концертами, передает
пресс-служба Фонда развития культуры и искусства республики.
"28 и 30 апреля в Ташкенте и Бухаре состоятся благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, Артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова", — написано в сообщении фонда.
На концерте в Ташкенте музыканты исполнят "Итальянское каприччио" Петра Чайковского, концерт № 1 для скрипки с оркестром Макса Бруха и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Мероприятие состоится в ГАБТ имени Алишера Навои.
В Бухаре прозвучат сюиты из балетов Петра Чайковского "Спящая красавица", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Концерт пройдет в Бухарском областном драматическом музыкальном театре.
Музыкальные мероприятия состоятся при поддержке Фонда развития культуры и искусства при кабмине Узбекистана и благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".