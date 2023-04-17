https://uz.sputniknews.ru/20230417/chto-nujno-znat-o-festivale-tsvetov-v-namangane--ekspert--34008227.html

Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт

Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт

По всему городу пройдет праздничный парад автомобилей.

2023-04-17T20:25+0500

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наманган

фестиваль

цветы

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. "Фестиваль цветов-2023" пройдет в парке культуры и отдыха имени Бабура и в парке "Афсоналар водийси" (Долина легенд), передает корреспондент Sputnik.В этом году праздничные мероприятия пройдут с 21 мая по 21 июня. Улицы и парки города украсят цветами. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят 3,5 млн местных и иностранных туристов.Также в фестивале примут участие цветоводы-любители, а профессионалы ландшафтного дизайна представят свои работы.Программа включает в себя большой призовой конкурс икебаны и мастеров букетов (флористов). В парке “Афсоналар водийси” пройдет гала-концерт шоу с участием известных поп-звезд. Кроме того, по всему городу пройдет праздничный парад автомобилей. Они проедут 10 км до парка Бабура.Ранее о наманганском фестивале цветов рассказали в статье популярной словацкой “Финансовой газете”.Читайте также:

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