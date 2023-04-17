https://uz.sputniknews.ru/20230417/chto-nujno-znat-o-festivale-tsvetov-v-namangane--ekspert--34008227.html
Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт
Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт
По всему городу пройдет праздничный парад автомобилей.
2023-04-17T20:25+0500
2023-04-17T20:25+0500
2023-04-17T20:26+0500
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общество
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наманган
фестиваль
цветы
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. "Фестиваль цветов-2023" пройдет в парке культуры и отдыха имени Бабура и в парке "Афсоналар водийси" (Долина легенд), передает корреспондент Sputnik.В этом году праздничные мероприятия пройдут с 21 мая по 21 июня. Улицы и парки города украсят цветами. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят 3,5 млн местных и иностранных туристов.Также в фестивале примут участие цветоводы-любители, а профессионалы ландшафтного дизайна представят свои работы.Программа включает в себя большой призовой конкурс икебаны и мастеров букетов (флористов). В парке “Афсоналар водийси” пройдет гала-концерт шоу с участием известных поп-звезд. Кроме того, по всему городу пройдет праздничный парад автомобилей. Они проедут 10 км до парка Бабура.Ранее о наманганском фестивале цветов рассказали в статье популярной словацкой “Финансовой газете”.Читайте также:
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что нужно знать о фестивале цветов в намангане фестиваль цветов в намангане фестиваль цветов 2023 в парке культуры и отдыха имени бабура в парке афсоналар водийси фестиваль цветов мероприятия в намангане куда пойти в намангане
что нужно знать о фестивале цветов в намангане фестиваль цветов в намангане фестиваль цветов 2023 в парке культуры и отдыха имени бабура в парке афсоналар водийси фестиваль цветов мероприятия в намангане куда пойти в намангане
Что нужно знать о фестивале цветов в Намангане – эксперт
20:25 17.04.2023 (обновлено: 20:26 17.04.2023)
По всему городу пройдет праздничный парад автомобилей, украшенными цветами.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. "Фестиваль цветов-2023" пройдет в парке культуры и отдыха имени Бабура и в парке "Афсоналар водийси" (Долина легенд), передает корреспондент Sputnik.
"Данный фестиваль организует Ассоциация цветоводов города Наманган, имеющая собственную лабораторию по созданию новых сортов цветов, их клонированию и селекции видов. В настоящее время флористы ухаживают за более чем 1000 однолетними, многолетними и другими сортами цветов, фестиваль проводится в 62-й раз", - рассказал пресс-секретарь Главного управления культуры и туризма Наманганской области Хамдамжон Мамадалиев.
В этом году праздничные мероприятия пройдут с 21 мая по 21 июня. Улицы и парки города украсят цветами. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят 3,5 млн местных и иностранных туристов.
Также в фестивале примут участие цветоводы-любители, а профессионалы ландшафтного дизайна представят свои работы.
Программа включает в себя большой призовой конкурс икебаны и мастеров букетов (флористов). В парке “Афсоналар водийси” пройдет гала-концерт шоу с участием известных поп-звезд. Кроме того, по всему городу пройдет праздничный парад автомобилей. Они проедут 10 км до парка Бабура.
“В дни мероприятия проходят Неделя моды (Fashion Week), выступления фольклорных коллективов, шоу лазеров, дронов, иллюзий и талантов, национальные выставки ремесленников, международные этноспортивные турниры, ночи песен и аскии (остроумная шутка)", - добавил сказал эксперт.
Ранее о наманганском фестивале цветов рассказали
в статье популярной словацкой “Финансовой газете”.