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https://uz.sputniknews.ru/20230418/naznachen-novyy-zamministra-inostrannyx-del-uzbekistana--podrobnosti-34018757.html
Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана — подробности
Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана — подробности
Бобура Усманова представили 17 апреля 2023 года на заседании Коллегии Министерства иностранных дел
2023-04-18T09:52+0500
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узбекистан
назначение
заместитель министра
мид
мид узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Бобура Усманова назначили заместителем министра иностранных дел Узбекистана в соответствии с постановлением президента от 17 апреля 2023 года, сообщает МИД республики.До этого назначения Бобур Усманов работал на различных должностях, в частности в Администрации президента Узбекистана, Институте стратегических и межрегиональных исследований, министерстве юстиции.Читайте также: Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов
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узбекистан мид назначение бобур усманов заместитель министра иностранных дел постановление президента
узбекистан мид назначение бобур усманов заместитель министра иностранных дел постановление президента

Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана — подробности

09:52 18.04.2023 (обновлено: 10:14 18.04.2023)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанПредставлен новый заместитель министра иностранных дел
Представлен новый заместитель министра иностранных дел - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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Бобура Усманова представили 17 апреля 2023 года на заседании Коллегии Министерства иностранных дел.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Бобура Усманова назначили заместителем министра иностранных дел Узбекистана в соответствии с постановлением президента от 17 апреля 2023 года, сообщает МИД республики.
До этого назначения Бобур Усманов работал на различных должностях, в частности в Администрации президента Узбекистана, Институте стратегических и межрегиональных исследований, министерстве юстиции.
Читайте также: Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов
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