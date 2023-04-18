https://uz.sputniknews.ru/20230418/naznachen-novyy-zamministra-inostrannyx-del-uzbekistana--podrobnosti-34018757.html

Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана — подробности

Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана — подробности

Бобура Усманова представили 17 апреля 2023 года на заседании Коллегии Министерства иностранных дел

2023-04-18T09:52+0500

2023-04-18T09:52+0500

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узбекистан

назначение

заместитель министра

мид

мид узбекистана

постановление

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Бобура Усманова назначили заместителем министра иностранных дел Узбекистана в соответствии с постановлением президента от 17 апреля 2023 года, сообщает МИД республики.До этого назначения Бобур Усманов работал на различных должностях, в частности в Администрации президента Узбекистана, Институте стратегических и межрегиональных исследований, министерстве юстиции.Читайте также: Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов

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