https://uz.sputniknews.ru/20230412/mirziyoev-prinyal-veritelnye-gramoty-ot-diplomatov--33834590.html
Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов
Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов
Свои грамоты вручили послы пяти стран мира.
2023-04-12T15:24+0500
2023-04-12T15:24+0500
2023-04-12T16:33+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент
посол
верительные грамоты
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов пяти стран, передает пресс-служба главы республики.В ходе церемонии политик рассказал о перспективах сотрудничества со странами, которые представляли дипломаты.Особенно президент отметил двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве, фармацевтике, а также в производстве строительных материалов и текстиля. Мирзиёев предложил представителям палестинских госорганизаций и бизнеса приехать в Узбекистан для развития обмена.Япония активно участвует в модернизации экономики, промышленности и инфраструктуры Узбекистана. Кроме того, важное значение имеет взаимодействие двух стран в рамках ООН и диалога "Центральная Азия — Япония".По его словам, предстоящий узбекско-катарский саммит поднимет отношения двух стран на новый уровень. Также страны имеют совместные проекты в энергетике, добывающей промышленности, химии, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и экологическом туризме.Узбекистан и Словакия наращивают количество новых проектов и конкретных программ. Так, за последние годы торговый оборот между странами вырос в два раза.Политик напомнил об их сотрудничестве в транспорте, сельском хозяйстве, легкой промышленности и фармацевтике, а также о планах увеличить объем торговли до $1 млрд. Кроме того, президент выделил работу Исламабада и Ташкента по экономическому восстановлению Афганистана.В завершении встречи глава Узбекистана провел короткие беседы с каждым из послов.Читайте также:"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" — МирзиёевГлава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан
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мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов шавкат мирзиёев отношения узбекистана с палестиной японией катаром словакией пакистаном узбекистан япония палестина катар словакия пакистан сотрудничество новости новость
мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов шавкат мирзиёев отношения узбекистана с палестиной японией катаром словакией пакистаном узбекистан япония палестина катар словакия пакистан сотрудничество новости новость
Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов
15:24 12.04.2023 (обновлено: 16:33 12.04.2023)
Свои грамоты вручили послы пяти стран мира. В ходе речи президент рассказал о сотрудничестве Узбекистана с каждым из этих государств.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов пяти стран, передает
пресс-служба главы республики.
В ходе церемонии политик рассказал о перспективах сотрудничества со странами, которые представляли дипломаты.
"Палестина является одним из традиционных партнеров Узбекистана на Ближнем Востоке. Наши народы на протяжении веков тесно связывают узы дружбы, общие религиозные и культурные ценности", — сказал он.
Особенно президент отметил двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве, фармацевтике, а также в производстве строительных материалов и текстиля. Мирзиёев предложил представителям палестинских госорганизаций и бизнеса приехать в Узбекистан для развития обмена.
"Токио является проверенным временем стратегическим партнером Узбекистана, отношения с которым развиваются в духе взаимного доверия", — подчеркнул глава республики.
Япония активно участвует в модернизации экономики, промышленности и инфраструктуры Узбекистана. Кроме того, важное значение имеет взаимодействие двух стран в рамках ООН и диалога "Центральная Азия — Япония".
"Государство Катар является близкой дружественной страной, обладающей большим авторитетом и влиянием не только в арабо-мусульманском, но и во всем мире", — сказал президент.
По его словам, предстоящий узбекско-катарский саммит поднимет отношения двух стран на новый уровень. Также страны имеют совместные проекты в энергетике, добывающей промышленности, химии, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и экологическом туризме.
Узбекистан и Словакия наращивают количество новых проектов и конкретных программ. Так, за последние годы торговый оборот между странами вырос в два раза.
"Отношения с Пакистаном, политический, экономический и военный потенциал которого неуклонно растет благодаря регулярным контактам лидеров двух стран, поднялись на уровень стратегического партнерства", — отметил Мирзиёев.
Политик напомнил об их сотрудничестве в транспорте, сельском хозяйстве, легкой промышленности и фармацевтике, а также о планах увеличить объем торговли до $1 млрд.
Кроме того, президент выделил работу Исламабада и Ташкента по экономическому восстановлению Афганистана.
В завершении встречи глава Узбекистана провел короткие беседы с каждым из послов.