https://uz.sputniknews.ru/20230412/mirziyoev-prinyal-veritelnye-gramoty-ot-diplomatov--33834590.html

Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов

Мирзиёев принял верительные грамоты от дипломатов

Свои грамоты вручили послы пяти стран мира.

2023-04-12T15:24+0500

2023-04-12T15:24+0500

2023-04-12T16:33+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент

посол

верительные грамоты

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов пяти стран, передает пресс-служба главы республики.В ходе церемонии политик рассказал о перспективах сотрудничества со странами, которые представляли дипломаты.Особенно президент отметил двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве, фармацевтике, а также в производстве строительных материалов и текстиля. Мирзиёев предложил представителям палестинских госорганизаций и бизнеса приехать в Узбекистан для развития обмена.Япония активно участвует в модернизации экономики, промышленности и инфраструктуры Узбекистана. Кроме того, важное значение имеет взаимодействие двух стран в рамках ООН и диалога "Центральная Азия — Япония".По его словам, предстоящий узбекско-катарский саммит поднимет отношения двух стран на новый уровень. Также страны имеют совместные проекты в энергетике, добывающей промышленности, химии, фармацевтике, сельском хозяйстве, строительстве и экологическом туризме.Узбекистан и Словакия наращивают количество новых проектов и конкретных программ. Так, за последние годы торговый оборот между странами вырос в два раза.Политик напомнил об их сотрудничестве в транспорте, сельском хозяйстве, легкой промышленности и фармацевтике, а также о планах увеличить объем торговли до $1 млрд. Кроме того, президент выделил работу Исламабада и Ташкента по экономическому восстановлению Афганистана.В завершении встречи глава Узбекистана провел короткие беседы с каждым из послов.Читайте также:"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" — МирзиёевГлава МИД Китая приедет на министерскую конференцию в Узбекистан

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