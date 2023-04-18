https://uz.sputniknews.ru/20230418/rossiya-ne-budet-vvodit-ogranicheniya-iz-za-novogo-shtamma-covid-19--rospotrebnadzor-34044829.html

Россия не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19 — Роспотребнадзор

Россия не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19 — Роспотребнадзор

В РФ выявлены первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "Арктур", ранее обнаруженной в Индии.

2023-04-18T20:56+0500

2023-04-18T20:56+0500

2023-04-18T20:56+0500

россия

коронавирус covid-19

роспотребнадзор

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ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. В России выявили первые случаи заболевания вариантом COVID-19 "Арктур", который ранее обнаружили в Индии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. между тем, Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения в связи с новым штаммом вируса."По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется",- сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным Всемирной организации здравоохранения, новый рост числа заболевших в Индии предположительно вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16. Этот штамм является подвариантом штамма "омикрон", он более заразен, но не вызывает резкого роста серьезных заболеваний.Читайте также: Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась

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