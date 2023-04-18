https://uz.sputniknews.ru/20230418/rossiya-ne-budet-vvodit-ogranicheniya-iz-za-novogo-shtamma-covid-19--rospotrebnadzor-34044829.html
Россия не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19 — Роспотребнадзор
Россия не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19 — Роспотребнадзор
В РФ выявлены первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "Арктур", ранее обнаруженной в Индии.
2023-04-18T20:56+0500
2023-04-18T20:56+0500
2023-04-18T20:56+0500
россия
коронавирус covid-19
роспотребнадзор
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ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. В России выявили первые случаи заболевания вариантом COVID-19 "Арктур", который ранее обнаружили в Индии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. между тем, Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения в связи с новым штаммом вируса."По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется",- сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным Всемирной организации здравоохранения, новый рост числа заболевших в Индии предположительно вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16. Этот штамм является подвариантом штамма "омикрон", он более заразен, но не вызывает резкого роста серьезных заболеваний.Читайте также: Онищенко: пандемия COVID-19 завершилась
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россия индия covid-19 коронавирус корона ковид новый штам арктур ограничения роспотребнадзор
россия индия covid-19 коронавирус корона ковид новый штам арктур ограничения роспотребнадзор
Россия не будет вводить ограничения из-за нового штамма COVID-19 — Роспотребнадзор
В РФ выявлены первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "Арктур", ранее обнаруженной в Индии.
ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. В России выявили первые случаи заболевания вариантом COVID-19 "Арктур", который ранее обнаружили в Индии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии", - говорится в сообщении.
между тем, Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения в связи с новым штаммом вируса.
"По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется",- сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным Всемирной организации здравоохранения, новый рост числа заболевших в Индии предположительно вызван распространением нового штамма коронавируса XBB.1.16. Этот штамм является подвариантом штамма "омикрон", он более заразен, но не вызывает резкого роста серьезных заболеваний.