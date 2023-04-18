Стало известно, когда наблюдатели от МПА СНГ начнут работу в Узбекистане
© t.me/CISLiveЧисло участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
© t.me/CISLive
Краткосрочный мониторинг участков референдума в столице и регионах республики, а также за рубежом начнется 27 апреля.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Группа наблюдателей за референдумом в Узбекистане от Межпарламентской Ассамблеи СНГ уже сформирована. Она проведет краткосрочный мониторинг с 27 апреля по 1 мая 2023 года. Об этом сообщил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
В ходе онлайн встречи с руководством ЦИК Узбекистана и окружных комиссий Каракалпакстана, Самаркандской и Бухарской областей он также рассказал, что в составе группы — представители парламентов стран Содружества, должностные лица Ассамблеи и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
Координатором группы назначили члена Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Рачкова.
© t.me/CISLiveЧисло участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
© t.me/CISLive
“На этапе краткосрочного мониторинга с 27 апреля по 1 мая 2023 года группа наблюдателей от МПА СНГ посетит участки референдума в столице и регионах Узбекистана, а также зарубежные участки в Алматы, Баку, Бишкеке, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Минске, Риме, Лондоне, Париже, Пекине и Сеуле”, — добавил Кобицкий
В свою очередь председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев рассказал, как ведется подготовка к всенародному референдуму. На сегодняшний день сформированы 10 758 участков, в комиссиях работают 117 тыс. человек. Утверждены форма и описание бюллетеней, в том числе бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля.
© t.me/CISLiveЧисло участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
© t.me/CISLive
По словам главы ЦИК, более 400 участков референдума оборудуют системой видеонаблюдения с выходом в интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики. Это вдвое больше, чем в ходе избирательной компании 2021 года.