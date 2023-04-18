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Референдум по проекту конституции инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230418/stalo-izvestno-kogda-nablyudateli-ot-mpa-sng-nachnut-rabotu-v-uzbekistane--34034676.html
Стало известно, когда наблюдатели от МПА СНГ начнут работу в Узбекистане
Стало известно, когда наблюдатели от МПА СНГ начнут работу в Узбекистане
Краткосрочный мониторинг участков референдума в столице и регионах республики, а также за рубежом начнется 27 апреля 2023 года
2023-04-18T16:34+0500
2023-04-18T16:34+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
снг
референдум в узбекистане
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Группа наблюдателей за референдумом в Узбекистане от Межпарламентской Ассамблеи СНГ уже сформирована. Она проведет краткосрочный мониторинг с 27 апреля по 1 мая 2023 года. Об этом сообщил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.В ходе онлайн встречи с руководством ЦИК Узбекистана и окружных комиссий Каракалпакстана, Самаркандской и Бухарской областей он также рассказал, что в составе группы — представители парламентов стран Содружества, должностные лица Ассамблеи и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.Координатором группы назначили члена Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Рачкова.В свою очередь председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев рассказал, как ведется подготовка к всенародному референдуму. На сегодняшний день сформированы 10 758 участков, в комиссиях работают 117 тыс. человек. Утверждены форма и описание бюллетеней, в том числе бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля.По словам главы ЦИК, более 400 участков референдума оборудуют системой видеонаблюдения с выходом в интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики. Это вдвое больше, чем в ходе избирательной компании 2021 года.Читайте также: Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
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узбекистан снг референдум в узбекистане наблюдатели референдум по изменению конституции — 2023
узбекистан снг референдум в узбекистане наблюдатели референдум по изменению конституции — 2023

Стало известно, когда наблюдатели от МПА СНГ начнут работу в Узбекистане

16:34 18.04.2023
© t.me/CISLiveЧисло участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
© t.me/CISLive
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Краткосрочный мониторинг участков референдума в столице и регионах республики, а также за рубежом начнется 27 апреля.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Группа наблюдателей за референдумом в Узбекистане от Межпарламентской Ассамблеи СНГ уже сформирована. Она проведет краткосрочный мониторинг с 27 апреля по 1 мая 2023 года. Об этом сообщил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
В ходе онлайн встречи с руководством ЦИК Узбекистана и окружных комиссий Каракалпакстана, Самаркандской и Бухарской областей он также рассказал, что в составе группы — представители парламентов стран Содружества, должностные лица Ассамблеи и эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
Координатором группы назначили члена Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Рачкова.
© t.me/CISLiveЧисло участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
© t.me/CISLive

“На этапе краткосрочного мониторинга с 27 апреля по 1 мая 2023 года группа наблюдателей от МПА СНГ посетит участки референдума в столице и регионах Узбекистана, а также зарубежные участки в Алматы, Баку, Бишкеке, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Минске, Риме, Лондоне, Париже, Пекине и Сеуле”, — добавил Кобицкий

В свою очередь председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев рассказал, как ведется подготовка к всенародному референдуму. На сегодняшний день сформированы 10 758 участков, в комиссиях работают 117 тыс. человек. Утверждены форма и описание бюллетеней, в том числе бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля.
© t.me/CISLiveЧисло участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
Число участков с видеонаблюдением увеличится на референдуме в Узбекистане вдвое
© t.me/CISLive
По словам главы ЦИК, более 400 участков референдума оборудуют системой видеонаблюдения с выходом в интернет — по два участка в каждом из районов и городов республики. Это вдвое больше, чем в ходе избирательной компании 2021 года.
Читайте также: Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
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